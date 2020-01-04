شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يجتمع مع لاعبى الإنتاج الحربى قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل اليوم السبت فريق الإنتاج الحربى تدريباته استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى بعد التعادل مع الجونة سلبيًا، حيث من المقرر أن يعقد مختار مختار المدير الفنى للفريق مع اللاعبين للحديث عن مواجهة المصرى البورسعيدى ، ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على استاد الجيش بالسويس بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس بجدول المسابقة برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

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ومن جانبه، أعرب مختار مختار المدير الفني لفريق الانتاج الحربى، عدم رضاه عن التعادل السلبي مع الجونة في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح مختار خلال تصريحاته عقب المباراة، أن فريقه قدم أداءً جيدًا وأتيحت له عدة فرص حقيقية أمام مرمى الجونة، إلا إنه لم يتم ترجمتها لهدف، قائلاً: "كنا الأفضل من حيث الأداء والفرص، لكن تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة وأخبرتهم أن الأداء ليس كل شيء والأهم إحراز هدف لحصد الثلاث نقاط".

وتابع المدير الفني للإنتاج الحربي حديثه، موضحًا أن هناك أيضًا بعض الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتيجة المباراة، لافتًا إلى أن ضغط المباريات سيقل نسبيًا فى الفترة المقبلة الأمر الذى سيسمح بعملية استشفاء اللاعبين.