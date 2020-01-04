رياضة | بدلاء طارق حامد وساسي أمام طنطا.. التشكيل المتوقع ل الزمالك

ء يسعي فيه الأبيض للإستمرار فى الفوز بينما يسعي طنطا لتحقيق نتيجة إيجابية.

وحقق نادى الزمالك الفوز على أسوان بهدفين دون رد فى المباراة الماضية والتى أقيمت على ستاد القاهرة، سجلهم كل من مصطفي محمد وأحمد سيد زيزو، بينما نادى طنطا قد خسر أمام نادي مصر بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة السابقة.