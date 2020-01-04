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رياضة | ترتيب الدوري الإسباني

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تستأنف اليوم مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسبانى بمباريات قوية، بعد فترة توقف من يوم 22 ديسمبر الماضي، وسيلعب اليوم كل من وريال مدريد.


مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإسباني

فالنسيا ضد إيبار فى تمام الثانية بتوقيت القاهرة

خيتافي ضد فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة

أتليتكو مدريد ضد ليفانتي فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة

إسبانيول ضد برشلونة فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة

وأقيم امس مباراتان بالليجا الإسبانية وانتهوا بالتعادل الإيجابي الاولى كانت بين بلد الوليد الذى تعادل مع ليجاميس بهدفين لكل منهما والأخري بين إشبيليه وأتليتك بيلباو وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ترتيب الدورى الإسبانى

برشلونة 39 نقطة

ريال مدريد 37 نقطة

إشبيليه 35 نقطة

اتليتكو مدريد 32 نقطة

ريال سوسيداد 31 نقطة

خيتافي 30 نقطة

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اتليتك بيلباو 29 نقطة

فالنسيا 28 نقطة

ليفانتي 26 نقطة

فياريال 25 نقطة

غرناطة 24 نقطة

أوساسونا 23 نقطة

ريال بيتيس 23 نقطة

بلد الوليد 21 نقطة

الافيس 19 نقطة

إيبار 19 نقطة

مايوركا 15 نقطة

سيلتا فيجو 14 نقطة

ليجانيس 14 نقطة

إسبانيول 10 نقاط

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