رياضة | ترتيب الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تستأنف اليوم مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسبانى بمباريات قوية، بعد فترة توقف من يوم 22 ديسمبر الماضي، وسيلعب اليوم كل من برشلونة وريال مدريد.



مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإسباني فالنسيا ضد إيبار فى تمام الثانية بتوقيت القاهرة خيتافي ضد ريال مدريد فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة أتليتكو مدريد ضد ليفانتي فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة إسبانيول ضد برشلونة فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة

وأقيم امس مباراتان بالليجا الإسبانية وانتهوا بالتعادل الإيجابي الاولى كانت بين بلد الوليد الذى تعادل مع ليجاميس بهدفين لكل منهما والأخري بين إشبيليه وأتليتك بيلباو وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.