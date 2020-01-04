رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم السبت 4 / 1 / 2020 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم السبت 4 / 1 / 2020 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 4 / 1 / 2020، أبرزها مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومواجهة اسبانيول ضد برشلونة في الدوري الإسباني، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ64" فولهام ضد أستون فيلا، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

ليستر سيتي ضد ويجان، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مانشستر سيتي ضد بورت فايل، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2. مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ19" خيتافي ضد ريال مدريد، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

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اسبانيول ضد برشلونة، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ16" العدالة ضد الشعلة، تقام المباراة في تمام الثانية وخمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثالثة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "ذهاب دور الـ8" مولودية الجزائر ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ13" النجم الساحلي ضد الأفريقي التونسي، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة التونسية الوطنية 1.