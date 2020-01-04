رياضة | ترتيب الدوري المصري الممتاز

مواعيد مبارايات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز

وتلعب غدا ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز وجاءت مواعيدهم كالآتي:

المقاولون العرب × مصر المقاصة

وتلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

طنطا × الزمالك

بينما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

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الأهلي × اف سي مصر

فيما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة السسابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.