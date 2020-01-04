رياضة | ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنطلق غدا الأحد 5 يناير منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بأول ثلاث مباريات في الجولة.
مواعيد مبارايات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز
وتلعب غدا ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز وجاءت مواعيدهم كالآتي:
المقاولون العرب × مصر المقاصة
وتلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة.
طنطا × الزمالك
بينما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
الأهلي × اف سي مصر
فيما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة السسابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.
متصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز
ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.
ترتيب الدوري المصري الممتاز
ويستعرض موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الثانية عشر كالآتي:
1- الأهلي 27 نقطة
2- المقاولون العرب 25 نقطة
3- الاتحاد السكندري 20 نقطة
4- الزمالك 18 نقطة
5- سموحة 17 نقطة
6- بيراميدز 16 نقطة
7- الإنتاج الحربي 16 نقطة
8- انبي 15 نقطة
9- المصري 14 نقطة
10- حرس الحدود 14 نقطة
11- الإسماعيلي 14 نقطة
12- طلائع الجيش 11 نقطة
13- اف سي مصر 11 نقطة
14- الجونة 11 نقطة
15- طنطا 10 نقاط
16- مصر المقاصة 9 نقاط
17- أسوان 7 نقاط
18- وادي دجلة 6 نقاط