رياضة | موقف الإصابات داخل مانشستر سيتي قبل مباراة بورت فايل في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف الإصابات داخل مانشستر سيتي قبل مباراة بورت فايل في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق بورت فايل اليوم السبت 4 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورت فايل :- وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق بورت فايل في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي :- واستقر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بورت فايل، حيث يرغب المدرب الإسباني في إراحة بعض اللاعبين في هذة المباراة من أجل الفترة المقبلة، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة للسيتي :- ايدرسون - والكر - اوتاميندي - ستونز - انجلينو - جوندوجان - فودين - رحيم سترلينج - سيرجو اجويرو - ديفيد سيلفا - زينتشينكو. Advertisements

ويرغب بيب في إراحة بعض اللاعبين الذين خاضوا مباراة ايفرتون الماضية مثل (رياض محرز - جابريل جيسوس - برناردو - كيفين دي بروين - فيرناندينيو)، وذلك بسب الضغط في فترة أعياد الميلاد خلال الفترة الماضية.

موقف إصابات مانشستر سيتي :- وتلقى مانشستر سيتي اخبار سعيدة في الأيام الماضية وذلك بعودة المدافع الفرنسي ايميريك لابورت إلى التدريبات الجماعية في الفترة الحالية، حيث سيحتاج اللاعب إلى أسبوعين فقط من أجل الدخول في التشكيلة الأساسية للفريق مرة أخرى، وأيضاً عاد ديفيد سيلفا وكان على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد فريق إيفرتون بالدوري الانجليزي الممتاز، ولكن سيحتاج الألماني ليروى ساني لبعض الوقت للعودة إلى ملعب حتى بداية شهر فبراير المقبل.