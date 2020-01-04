رياضة | الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي .. ديربي في إنتظار ليفربول وصدام قوي لمانشستر يونايتد

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مباريات اليوم 4 يناير روتشيدال – نيوكاسل يونايتد (ملعب كراون أويل أرينا) الساعة الثانية والنصف ظهراً روتيرهام – هال سيتي (ملعب نيويورك) الساعة الثانية والنصف ظهراً. بيرمنجاهم سيتي – بلاكبيرن روفرز (ملعب سانت أندرو) الساعة الثانية والنصف ظهراً بيرنلي – بيتيربرو (ملعب تيرف مور) الساعة الثانية والنصف ظهراً. بريستول سيتي – شورزبري (ملعب أشتون جيت) الساعة الثانية والنصف ظهراً. ميلوول – نيوبورت كاونتي (ملعب ذي بين) الساعة الثانية والنصف ظهراً فولهام – أستون فيلا (ملعب كرافين كوتيدج) الساعة الخامسة مساء. ساوثهامبتون – هيدرسفيلد تاون (ملعب سانت ماري) الساعة الخامسة مساء. برايتون – شيفيلد وينزداي (ملعب أميركان إكسبريس) الساعة الخامسة مساء. Advertisements كارديف سيتي – كارليسلي تاون (ملعب كارديف سيتي) الساعة الخامسة مساء. أكسفورد – هارتبول (ملعب كاسام) الساعة الخامسة مساء. ريدينج – بلاكبول (ملعب ماديسكي) الساعة الخامسة مساء. واتفورد – تانميري روفرز (ملعب فيكاردج رود) الساعة الخامسة مساء بريستون نورث إيند – نوريتش سيتي (ملعب ديبديل) الساعة الخامسة مساء. برينتفورد – ستوك سيتي (ملعب جريفين بارك) الساعة الخامسة مساء. ولفرهامبتون واندررز – مانشستر يونايتد (ملعب مولينوكس) الساعة السابعة والنصف مساء. بورنموث – لوتون تاون ( ملعب فيتاليتي) الساعة السابعة والنصف مساء. مانشستر سيتي – بورت فالي (ملعب الإتحاد) الساعة السابعة والنصف مساء. ليستر سيتي – ويجان (ملعب كينج باور) الساعة السابعة والنصف مساء. فليتوود تاون – بورتسموث (ملعب هايبوري) الساعة السابعة والنصف مساء.

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