رياضة | الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي .. ديربي في إنتظار ليفربول وصدام قوي لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي .. ديربي في إنتظار ليفربول وصدام قوي لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مباريات اليوم 4 يناير
روتشيدال – نيوكاسل يونايتد (ملعب كراون أويل أرينا) الساعة الثانية والنصف ظهراً
روتيرهام – هال سيتي (ملعب نيويورك) الساعة الثانية والنصف ظهراً.
بيرمنجاهم سيتي – بلاكبيرن روفرز (ملعب سانت أندرو) الساعة الثانية والنصف ظهراً
بيرنلي – بيتيربرو (ملعب تيرف مور) الساعة الثانية والنصف ظهراً.
بريستول سيتي – شورزبري (ملعب أشتون جيت) الساعة الثانية والنصف ظهراً.
ميلوول – نيوبورت كاونتي (ملعب ذي بين) الساعة الثانية والنصف ظهراً
فولهام – أستون فيلا (ملعب كرافين كوتيدج) الساعة الخامسة مساء.
ساوثهامبتون – هيدرسفيلد تاون (ملعب سانت ماري) الساعة الخامسة مساء.
برايتون – شيفيلد وينزداي (ملعب أميركان إكسبريس) الساعة الخامسة مساء.
كارديف سيتي – كارليسلي تاون (ملعب كارديف سيتي) الساعة الخامسة مساء.
أكسفورد – هارتبول (ملعب كاسام) الساعة الخامسة مساء.
ريدينج – بلاكبول (ملعب ماديسكي) الساعة الخامسة مساء.
واتفورد – تانميري روفرز (ملعب فيكاردج رود) الساعة الخامسة مساء
بريستون نورث إيند – نوريتش سيتي (ملعب ديبديل) الساعة الخامسة مساء.
برينتفورد – ستوك سيتي (ملعب جريفين بارك) الساعة الخامسة مساء.
ولفرهامبتون واندررز – مانشستر يونايتد (ملعب مولينوكس) الساعة السابعة والنصف مساء.
بورنموث – لوتون تاون ( ملعب فيتاليتي) الساعة السابعة والنصف مساء.
مانشستر سيتي – بورت فالي (ملعب الإتحاد) الساعة السابعة والنصف مساء.
ليستر سيتي – ويجان (ملعب كينج باور) الساعة السابعة والنصف مساء.
فليتوود تاون – بورتسموث (ملعب هايبوري) الساعة السابعة والنصف مساء.