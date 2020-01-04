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رياضة | الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي .. ديربي في إنتظار ليفربول وصدام قوي لمانشستر يونايتد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي .. ديربي في إنتظار وصدام قوي لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباريات اليوم 4 يناير

روتشيدال – نيوكاسل يونايتد (ملعب كراون أويل أرينا) الساعة الثانية والنصف ظهراً

روتيرهام – هال سيتي (ملعب نيويورك) الساعة الثانية والنصف ظهراً.

بيرمنجاهم سيتي – بلاكبيرن روفرز (ملعب سانت أندرو) الساعة الثانية والنصف ظهراً

بيرنلي – بيتيربرو (ملعب تيرف مور) الساعة الثانية والنصف ظهراً.

بريستول سيتي – شورزبري (ملعب أشتون جيت) الساعة الثانية والنصف ظهراً.

ميلوول – نيوبورت كاونتي (ملعب ذي بين) الساعة الثانية والنصف ظهراً

فولهام – أستون فيلا (ملعب كرافين كوتيدج) الساعة الخامسة مساء.

ساوثهامبتون – هيدرسفيلد تاون (ملعب سانت ماري) الساعة الخامسة مساء.

برايتون – شيفيلد وينزداي (ملعب أميركان إكسبريس) الساعة الخامسة مساء.

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كارديف سيتي – كارليسلي تاون (ملعب كارديف سيتي) الساعة الخامسة مساء.

أكسفورد – هارتبول (ملعب كاسام) الساعة الخامسة مساء.

ريدينج – بلاكبول (ملعب ماديسكي) الساعة الخامسة مساء.

واتفورد – تانميري روفرز (ملعب فيكاردج رود) الساعة الخامسة مساء

بريستون نورث إيند – نوريتش سيتي (ملعب ديبديل) الساعة الخامسة مساء.

برينتفورد – ستوك سيتي (ملعب جريفين بارك) الساعة الخامسة مساء.

ولفرهامبتون واندررز – مانشستر يونايتد (ملعب مولينوكس) الساعة السابعة والنصف مساء.

بورنموث – لوتون تاون ( ملعب فيتاليتي) الساعة السابعة والنصف مساء.

مانشستر سيتي – بورت فالي (ملعب الإتحاد) الساعة السابعة والنصف مساء.

ليستر سيتي – ويجان (ملعب كينج باور) الساعة السابعة والنصف مساء.

فليتوود تاون – بورتسموث (ملعب هايبوري) الساعة السابعة والنصف مساء.

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