رياضة | الزمالك ضد طنطا.. تفوق تاريخي للفارس الأبيض أمام أبناء السيد البدوي بالدوري العام (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد طنطا.. تفوق تاريخي للفارس الأبيض أمام أبناء السيد البدوي بالدوري العام (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب "غزل المحلة" في تمام الخامسة مساء غدًا الأحد 5 يناير 2020، مباراة فريق الزمالك ضد طنطا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي (2019 – 2020)، حيث يسعي الفارس الأبيض لتحقيق الانتصار وحصد 3 نقاط جديدة في مشواره بالبطولة المحلية هذا الموسم.



يدخل الزمالك المباراة، محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة حققها من 5 انتصارات، و3 تعادلات، وهزيمتين، ويبتعد بفارق 9 نقاط كاملة عن غريمه الأهلي متصدر الترتيب برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط من انتصار وحيد و7 تعادلات و 3 هزائم.

ويفقد الزمالك جهود اثنين من لاعبيه الأساسيين في مباراته ضد طنطا مساء الأحد، حيث يغيب عن اللقاء الثنائي طارق حامد، والتونسي فرجاني ساسي، وذلك بسبب الإيقاف.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد طنطا في الدوري: Advertisements يتفوق فريق الزمالك على منافسه فريق طنطا في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق وتقابل الفريقين في 24 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، فاز الفارس الأبيض في 20 مباراة، مقابل انتصار وحيد لـ"أبناء السيد البدوي"، بينما حسم التعادل نتيجة مباراة بينهما.

أول مواجهة جمعت الزمالك ضد طنطا كانت عام 1956، وفاز الفارس الأبيض 3 -1 ، بينما آخر مواجهة بين الفريقين كانت في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي، وفاز أبناء ميت عقبة أيضا بنتيجة 2-1.

سجل لاعبو الزمالك 55 هدفًا خلال مباريات الفريق ضد طنطا في بطولة الدوري، بينما استقبلت الشباك البيضاء 11 هدفًا فقط، ويعد علي محسن نجم الأبيض هداف مواجهات الفريقين برصيد 9 أهداف، وهو ايضًا اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات الفريقين ولعب 6 مباريات.