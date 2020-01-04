رياضة | بالأرقام.. كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نجم منتخب مصر محمد صلاح لخوض اختبارًا جديدًا مع فريقه ليفربول مساء الأحد الموافق 5 يناير لعام 2020، عندما يستضيف فريق إيفرتون على ملعبه "آنفيلد"، في لقاء "ديربي الميرسيسايد"، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بالموسم الحالي 2019 – 2020.



وتنطلق أحداث مباراة ليفربول ضد إيفرتون يوم الأحد 5 / 1 / 2020، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وتذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 2 بتعليق التونسي "عصام الشوالي"، ويدير المباراة تحكيميًا " جوناثان موس " .

ماذا قدم "صلاح" مع ليفربول قبل مواجهة إيفرتون؟ ويسعي الدولي المصري محمد صلاح لمواصلة عروضه القوية مع ليفربول في الموسم الحالي، عندما يواجه فريق إيفرتون مساء الأحد، حيث يعتمد عليه الألماني يورجن كلوب، مع زميليه السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو للمنافسة على كل البطولات المحلية والأوروبية هذا الموسم. Advertisements

وخاض محمد صلاح 27 مباراة مع ليفربول بمختلف البطولات في الموسم الحالي، بواقع (2405 دقيقة لعب)، سجل 14 هدفًا، واستقبلت شباكه 7 أهداف، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

شارك الفرعون المصري في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي، بواقع 1445 دقيقة لعب، وسجل 10 أهداف، وصنع 4 أهداف، وساهم في تربع فريقه على قمة ترتيب البريميرليج برصيد 58 نقطة.

أما في بطولة دوري أبطال أوروبا لعب "مو صلاح" 6 مباريات، بواقع 540 دقيقة لعب، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين، وقاد فريقه للدور ثمن النهائي للبطولة الاوروبية وتنتظره مواجهة قوية ضد فريق أتليتكو مدريد.

وقاد "صلاح" ليفربول للتتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب فريق تشيلسي بعدما تغلب عليه بنتيجة 7 – 6 بركلات الترجيح، كما ساهم في تتويج فريقه بكأس العالم للأندية بعدما شارك معه في مباراتين وصنع هدفًا بالبطولة، بينما خسر مع الريدز لقب بطولة السوبر الإنجليزي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.