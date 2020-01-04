شكرا لقرائتكم طنطا يختتم استعداداته في غزل المحلة قبل مواجهة الزمالك فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق طنطا بقيادة أيمن المزين مرانه الرئيسى اليوم السبت على ستاد غزل المحلة أستعدادا لمواجهة الزمالك غدا ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصرى .

ويخاطب مسئولو نادى طنطا الجهات الأمنية لمعرفة عدد الجمهور التى سوف يتم الموافقة على حضورة مباراة الزمالك القادمة فى بطولة الدورى المصرى و عمل كشف بأسماء الحضور .

ويلتقى فريق طنطا نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية العاشرة من بطولة الدورى المصرى، ويستضيفها ستاد غزل المحلة فى مدينة المحلة الكبرى .

ويسعى أيمن المزين تقديم لاعبى فريق طنطا اداء متميز والخروج بنتيجة إيجابية عقب سلسلة خساراة النقاط فى المباريات السابقة من بطولة الدورى المصرى.

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ويحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط .

وعقد مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى اجتماعًا مع أيمن المزين المدير الفنى للفريق وذلك لمعرفة أسباب تراجع مستوى اللاعبين خلال بطولة الدورى المصرى الفترة الماضية.

وعرض أيمن المزين خلال الاجتماع طلبات الجهاز الفنى من التعاقدات فى الانتقالات الشتوية حيث يحتاج من 3 إلى 5 لاعبين لدعم الفريق والظهور بشكل مختلف فى الدورى الثانى من بطولة الدورى المصرى.

أكد أيمن المزين المدير الفنى أنه مستمر فى القيادة الفنية لأبناء السيد البدوى خلال المرحلة المقبلة وأن الأخبار التى تدوالت عن الرحيل لتدريب أحد أندية الدورى المصرى ليس له أساس من الصحة مطلقًا .