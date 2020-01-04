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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفاة ناثيل جولان مهاجم جانجون الفرنسى عن عمر 23 عاما
السبت 4 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن نادى جانجون الفرنسى وفاة ناثيل جولان مهاجم الفريق، الجمعة، بعدما تعرض لحادث سير عقب المشاركة في تدريبات فريقه وتوجهه إلى المنزل عقب المران مباشرة.
وقالت صحيفة ديلي ميل الفرنسية نقلا عن مصادر فرنسية أن وفاة اللاعب جاءت نتيجة تعرضه لحادث تسبب في خروج سيارته عن الطريق عصر اليوم، حيث اصطدم بشجرة وتوفى في الحال.
وأعلن النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي أن جولان ابن الـ23 عاما لقى مصرعه اليوم، ونعاه قائلا: "في هذا اليوم المأسوي، كل من في النادي يتشاركون في التعبير عن حزنهم وتعاطفهم مع أسرة ناثيل." وقدم نادي موناكو تعازيه لللاعب في بيان قال فيه: "تقدم موناكو تعازيه المخلصة لعائلة اللاعب وأحبائه والنادي بأسره".
وردد ليون وكاين ولوريان وباريس سان جيرمان وأوكسير وتولوز مشاعر تعزية مماثلة بعد فترة وجيزة من الكشف عن بيان النادي.
ويحتل جانجون المركز الثامن في دوري الدرجة الثانية الفرنسي ومن المقرر أن يستأنف نشاطه في الدوري على أرضه أمام لانس في 11 يناير في أول مباراة له منذ وفاة المهاجم.
وسجل اللاعب الفرنسي الشاب 11 هدفا خلال 68 مباراة مع جانجون.
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