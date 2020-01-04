شكرا لقرائتكم 30 فردا يحضرون مباراة الزمالك وطنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الجهات الأمنية بالاتفاق مع مجلس ادارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى على حضور 30 فردا لمباراة أبناء السيد البدوي ضد الزمالك فى بطولة الدورى المصرى والتى ستقام على ستاد غزل المحلة . وأكد مصدر مسئول بنادى طنطا، أنه يتم دعوة 15 فردا لكل فريق من أعضاء مجلس الادارة لحضور المباراة ويتم وضعهم فى كشف لاثبات صفة كل فرد متواجد فى اللقاء. وقرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين تجهيز اللاعب سليمان عبد ربه استعدادا للمشاركة فى التشكيل الاساسى لمباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى وتعويض غياب محمود مسعود . ويغيب محمود مسعود لاعب فريق طنطا عن لقاء فريقه القادم أمام الزمالك بسبب الحصول على الانذار الثالث فى لقاء نادى مصر والتى خسر أبناء السيد البدوى بنتيجة هدفين مقابل هدف . ويلتقى فريق طنطا نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية العاشرة من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها غدا الاحد والتى يستضيفها ستاد غزل المحلة فى مدينة المحلة الكبرى . Advertisements ويسعى أيمن المزين تقديم لاعبى فريق طنطا اداء متميز و الخروج بنتيجة إيجابية عقب سلسلة خساراة النقاط فى المباريات السابقة من بطولة الدورى المصرى. ويحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط . وعقد مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى اجتماعًا مع أيمن المزين المدير الفنى للفريق وذلك لمعرفة أسباب تراجع مستوى اللاعبين خلال بطولة الدورى المصرى الفترة الماضية. وعرض أيمن المزين خلال الاجتماع طلبات الجهاز الفنى من التعاقدات فى الانتقالات الشتوية حيث يحتاج من 3 إلى 5 لاعبين لدعم الفريق والظهور بشكل مختلف فى الدورى الثانى من بطولة الدورى المصرى. أكد أيمن المزين المدير الفنى أنه مستمر فى القيادة الفنية لأبناء السيد البدوى خلال المرحلة المقبلة وأن الأخبار التى تدوالت عن الرحيل لتدريب أحد أندية الدورى المصرى ليس له أساس من الصحة مطلقًا .

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