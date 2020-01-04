شكرا لقرائتكم طنطا يترقب وصول بطاقة الكيني جون أفيري قبل مباراة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب الجهاز الفنى لطنطا بقيادة أيمن المزين ، موقف الكينى جون أفيرى من وصول البطاقة الدولية الخاصة به الى الاتحاد المصرى لكرة القدم وقيده فى قائمة الفريق التى يتبقى بها ثلاث مراكز فقط لحسم المشاركة فى مباراة الزمالك المقبلة فى بطولة الدورى المصرى وذلك عقب أزمة الهجوم التى تتواجد فى الفريق الفترة الماضية.

وجهز الجهاز الفني لطنطا المهاجم جون أفيرى لتعويض لحل الازمة الهجومية عقب أصابة إسلام فؤاد و ميدو جمال و قلة خبرة السنغالى ضيوف وعدم اكتمال جاهزية هشام شعبان من إصابة ارتجاج فى المخ .

وافق الجهات الامنية بالاتفاق مع مجلس ادارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى على حضور 30 فرد لمباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى والتى ستقام على ستاد غزل المحلة ، حيث يتم دعوة 15 فرد لكل فريق من أعضاء مجلس ادارة لحضور المباراة ويتم وضعها فى كشف لاثبات صفة كل فرد متواجد فى اللقاء.

وافق الجهات الامنية بالاتفاق مع مجلس ادارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى على حضور 30 فرد لمباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى والتى ستقام على ستاد غزل المحلة .

حيث يتم دعوة 15 فرد لكل فريق من أعضاء مجلس ادارة لحضور المباراة ويتم وضعها فى كشف لاثبات صفة كل فرد متواجد فى اللقاء.

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قرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين تجهيز اللاعب سليمان عبد ربه أستعدادا للمشاركة فى التشكيل الاساسى لمباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى وتعويض غياب محمود مسعود .

ويغيب محمود مسعود لاعب فريق طنطا عن لقاء فريقه القادم أمام الزمالك بسبب الحصول على الانذار الثالث فى لقاء نادى مصر والتى خسر أبناء السيد البدوى بنتيجة هدفين مقابل هدف .

ويلتقى فريق طنطا نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية العاشرة من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها غدا الاحد والتى يستضيفها ستاد غزل المحلة فى مدينة المحلة الكبرى .

ويسعى أيمن المزين تقديم لاعبى فريق طنطا اداء متميز و الخروج بنتيجة إيجابية عقب سلسلة خساراة النقاط فى المباريات السابقة من بطولة الدورى المصرى.

ويحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط .