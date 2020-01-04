شكرا لقرائتكم الأهلى يعسكر لمواجهة نادى مصر ويطالب بتطبيق تقنية الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلى اليوم السبت معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة نادي مصر، المقرر اقامتها غداً الأحد والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام ، واقترب الأهلي من إستعادة خدمات العديد من نجومه في مباراة الغد وعلى رأسهم حسين الشحات والنيجيري جونيور أجاي بعد تعافيهما من الإصابة فيما مازال موقف شريف أكرامي غامضاً بسبب معاناته من الآم السمّانة التى طاردته خلال الأيام الماضية والتي حرمته من التدريبات والمباريات الأخيرة وسيُعلن رينيه فايلر قائمة الفريق التى ستدخل معسكر الليلة عقب مران اليوم حيث سيتحدد موقف الثلاثي حسين الشحات وجونيور أجاي وشريف اكرامي بشكل نهائي .

من ناحية أخرى ، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أنه لابد من تطبيق تقنية الـ " VAR " فى بطولة الدورى المصرى لمساعدة الحكام فى إدارة المباريات و إظهار العدالة التحكمية فى بعض المواقف الصعبة ، موضحاً أن تقنية الـ" VAR " لا تقضى على متعة كرة القدم ولكن تطبيق العدالة التحكمية على جميع الفرق، مُشيراً إلى أن مواجهة أف سي مصر وبلاتينيوم هما أصعب مباراتين للأهلي في الفترة الحالية بسبب ضغط اللقاءات فى بطولة الدورى المصرى و دورى أبطال أفريقيا.

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على صعيد متصل ، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تطبيق تقنية الـVAR أو حكم الفيديو فى الدوري المصري باتت قريبة للغاية ومن الممكن أن يتم تطبيقها قبل نهاية الدور الأول للدوري الممتاز، بعد التواصل مع الاتحاد الدولي فيفا و الكاف عن طريق محمد فضل عضو اللجنة ، وتدريب عدد من الحكام على إستخدام التقنية ، لتقترب الأمور الخاصة بتقنية الفيديو من الرتوش الأخيرة و بالتالي تطبيقها خلال الفترة المقبلة.