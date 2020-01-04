النصر يلتقي التعاون في «الجوهرة» على كأس السوبر السعودي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



سيكون ملعب الجوهرة المشعة بجدة اليوم مسرحاً عند التاسعة و5 دقائق بتوقيت الإمارات للمباراة المرتقبة بين النصر والتعاون على كأس السوبر السعودي في نسخته السادسة.

ويخوض النصر المباراة بصفته بطل النسخة الماضية من دوري المحترفين في الموسم الماضي، وتوج التعاون بكأس الملك في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

ويسعى الفريقان لتحقيق اللقب الأول في السوبر، فالنصر الذي لعب مرتين على الكأس سيحاول الليلة الفوز بعد أن خسر من الشباب بركلات الترجيح في نسخة 2014 ومن الهلال في لندن بهدف في نسخة 2015، بينما يظهر التعاون للمرة الأولى على مسرح هذه الكأس.

فنياً، يدخل الفريقان في ظروف مختلفة،حيث يحتل النصر صدارة دوري المحترفين بعد سلسلة انتصارات أحدها على التعاون بهدفين لهدف، في حين يمر التعاون الذي يحتل المركز السابع في الدوري بتقلبات فنية دفعت إدارته لإقالة المدرب باولو سيرجيو قبل أسبوع، وتعيين السعودي عبدالله عسيري مدرباً مؤقتاً.

ويفتقد النصر لقلب دفاعه عبدالله مادو وبديله عمر هوساوي بسبب الإصابة، ما جعل البرتغالي روي فيتوريا يعلن الاستعانة بالشاب نايف الماس، ويمتلك الفريقان أرقاماً صعبة، ففي النصر يشكل الثنائي المغربي نورالدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو والنيجيري أحمد موسى قوة ضاربة على المستوى الهجومي، يقابله في التعاون الكاميروني تاوامبا ومهاجم الرأس الأخضر هيلتون، بالإضافة للراوندي أميسي والبرازيلي أدنيلدو.

من جانبه أعلن الشباب تعاقده مع السنغالي ماكيتي ديوب لاعب الظفرة وشباب الأهلي سابقاً قادماً من رينهي الصيني الذي كان يدربه المدرب الحالي للشباب الإسباني لويس غارسيا.