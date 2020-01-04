سعيد بن سرور يفوز بالبطولة الكرنفالية الـ 256



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بداية ولا أروع، سطّرها المدرب العالمي سعيد بن سرور، مدرب جودلفين، في انطلاق كرنفال كأس دبي العالمي 2020، حيث حقق المدرب الكبير بطولتين جديدتين تضاف إلى سجله العامر بالإنجازات، وبهاتين البطولتين رفع سعيد بن سرور عدد بطولاته في كرنفال كأس دبي ومعه أمسية كأس دبي العالمي إلى 256 بطولة منها 38 بطولة في أمسية كأس دبي العالمي، وهي أرقام إعجازية يصعب على أي مدرب آخر الاقتراب منها.

وفي الحفل الكرنفالي الأول لهذا الموسم، حقق جودلفين بداية مثالية لكرنفال كأس دبي العالمي 2020 حينما انطلقت «فاينال سونج» بسرعة عالية نحو فوز مثير بسباق تحضيري 1000 جينيز الإماراتي لمسافة 1400 متر.

وفي أول تجربة لابنة «دارك انجيل» على الأرضية الرملية، انطلقت بشكل رائع من البوابة وركضت بالمركز السادس قرب الجهة الخارجية في السباق الذي ضم 15 مشاركة، وأظهرت «فاينال سونج» سرعة ملحوظة في المسار المستقيم وركضت بقوة بين الخيول لتضرب الصدارة في آخر 100 متر قبل أن يطلب الفارس كريستوف سوميلون تهدئتها قرب خط النهاية لتحقق الفوز بفارق 1.75 طول.

وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور: «لم يسبق للمهرة «فاينال سونج» أن تعرضت للرمل المتطاير في السباقات، ولذلك أخبرنا الفارس بأن يكون حذراً معها، وأن يبقي المسار أمامها مفتوحاً من الجهة الخلفية، وقد تعاملت المهرة مع الرمل بشكل جيد في الواقع، وباعتقادي إن الارتقاء إلى مسافة الميل بسباق 1000 جينيز الإماراتي المقرر له يوم 23 يناير المقبل، لن يمثل مشكلة لها، وربما تناسبها المسافة بشكل أكبر». وتابع ابن سرور: «كريستوف سوميلون أحسن قيادتها والطريقة التي فازت بها تشير إلى أنها ستكون مهرة جيدة في المستقبل، لقد أنهت السباق بشكل قوي وكانت هي المهرة الأفضل في السباق، بشكل عام أكدت «فاينال سونج» جدارتها، ولا ننسى أنها سبق وحققت الفوز في أول مشاركة لها في السباقات في مايو الماضي بمضمار آسكوت البريطاني».

وأشاد سعيد بن سرور بالأداء الذي قدمته المهرة «دبي لاف» في السباق نفسه، حيث حلت رابعة في أول مشاركة لها بالدولة، وأعرب عن آماله بأن تتطور خلال المرحلة المقبلة.

وعن الفوز الذي حققه جواد الخمس سنوات «ميجور بارتنرشيب»، قال ابن سرور: «أظهر «ميجور بارتنرشيب» قدرات تحملية أسعفته بالوصول إلى الصدارة في آخر فيرلونج واندفع للتغلب على منافسيه، مظهراً قدراً كبيراً من السرعة وكان في موضع جيد طوال السباق، والجوكي بات كوسجريف قاده بشكل جيد وكان مرتاحاً من حالة الجواد، وتحدثت معه لاحقاً، وأشار إلى أن مسافة الميل ستكون أنسب للجواد «ميجور بارتنرشيب» في المستقبل».