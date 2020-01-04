شباب الأهلي بطل الشتاء لدوري 21 سنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

توج شباب الأهلي بطلاً لدور الذهاب «الشتاء» في دوري تحت 21 سنة لكرة القدم بعد فوزه المثير أمس على العين صاحب المركز الثاني 3-2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد مكتوم بن راشد في دبي في الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

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ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 32 نقطة وابتعد بفارق 4 نقاط عن العين الثاني( 28 نقطة)، ليتوج «الفرسان» بلقب بطل الذهاب بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة ( ال13 من دور الذهاب).

وسجل أهداف شباب الأهلي البرازيلي المميز لياندرو المسجل بفئة المقيمين، «هدفين»، وعادل وجدان، وللعين عمر ياسين «هدفين».

وسار فريق 21 سنة الذي يضم العديد من اللاعبين المميزين على خطى الكبار، والذي توج الخميس أيضاً بطلاً للشتاء في دوري الخليج العربي.