شكرا لقرائتكم خبر عن فهد سبيل يرفض فوز عجمان ويهدي الفجيرة نقطة ثمينة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار حعفر

أسعد الفجيرة جماهيره بنقطة ثمينة في عقب تعادله المثير 1-1 الذي انتزعه من ضيفه المميز عجمان في الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء الذي جمعهما على الملعب الفجراوي.

تكمن أهمية النقطة التي حصدها الفجيرة في أنها جاءت في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع (الدقيقة 96) وأمام منافس مباشر على البقاء، فضلاً عن الظروف الصعبة التي يمر بها «الذئاب» والمتمثلة في غياب أكثر من لاعب من عناصره الأساسية في مقدمتهم البرازيلي فرناندو جابريال.

برهن «الذئاب» خلال الدقائق الأخيرة من المباراة على عزم الفريق والرغبة الكبيرة في تصحيح المسار وعدم اليأس والاستسلام، كما يحسب للمدرب مجيد بوقرة التبديلات الناجحة التي قام بها، واستغلال حالة الاسترخاء والثقة الزائدة عند لاعبي عجمان بعد هدف التقدم، ليثمر الضغط الهجومي التعادل في وقت قاتل بركلة حرة بعيدة من فهد سبيل الذي رفض خروج «البرتقالي» فائزاً، علماً بأن الدقائق الحاسمة أصبحت عقدة عجمان الذي فقد أكثر من نقطة بسببها، بعدما يكون متقدماً.

لكن المصري أيمن الرمادي لم يحمل الدقائق الأخيرة مسؤولية التعادل، بل التحكيم أيضاً، وانتقد الأداء التحكيمي الذي سمح للفجيرة بإدراك التعادل بعد انقضاء الوقت المعلن بدلاً من ضائع 4 دقائق، ليسجل الفجيرة في الدقيقة 96، مؤكداً أن اللعب لم يتوقف طيلة الزمن المحتسب بدلاً عن ضائع، كما شكك الرمادي في صحة الركلة الحرة المباشرة التي احتسبها حكم اللقاء ونتج عنها هدف التعادل الفجراوي ليفقد عجمان نقطتين دون وجه حق على حد تعبيره.

وأشار الى أنها المرة الثانية التي يتعرض فيها عجمان للظلم عبر زيادة الوقت المعلن دون مبرر بعد أن سبق لتقنية الفيديو «الفار» التسبب في خسارة فريقه لنقطتين أمام خورفكان باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 95 رغم أن الوقت المعلن كان ثلاث دقائق فقط.

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وسأل الرمادي إلى متى لا يتم العمل بعدالة وإنصاف حتى لا تهدر جهود الأندية طوال موسم كامل بسبب أهواء بعض الحكام وتفقد المنافسة قوتها وبريقها.

أما عن تعليقه على مجريات المباراة فقال الرمادي إن الشوط الأول كان رتيباً وأشبه بالتقسيمة في ظل الحذر الشديد الذي كان سمة الفريقين قبل ان تتحول الأفضلية لعجمان في الحصة الثانية عبر السيطرة وامتلاك زمام المبادرة والتسجيل وكان من الممكن مضاعفة الهدف لولا سوء الحظ والتسرع غير المبرر من جانب لاعبيه.

وبسؤاله عن التغييرات التي دفع بها والانكماش في المنطقة الخلفية خاصة في الثلث الأخير من عمر المباراة، أشار الرمادي الى أنها كانت اضطرارية بعد إصابة لاعبيه فاندرا فييرا وحسين عبدالرحمن جراء العنف الزائد وضغط المباريات، ومع ذلك لم تكن للفجيرة خطورة حقيقية على المرمى باستثناء الضربة الثابتة التي جاء منها هدف التعادل.

في الجانب الآخر، أكد الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة رضاه عن النقطة التي خرج بها فريقه قياساً بظروف سير المباراة والأدوات المتاحة أمامه، في إشارة للغيابات وتواضع مستوى لاعبيه الأجانب.

وأشار الى أن فريقه قابل منافساً قوياً ومتطوراً يملك مجموعة من العناصر المميزة خاصة في خط المقدمة ومع هذا استطاع اللعب بشكل رائع، مشيداً بالروح القتالية وردة الفعل الجيدة للاعبيه والاستماتة حتى آخر دقيقة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، لافتاً إلى أن نقطة تعتبر جيدة إلى حد كبير بمقياس نتائج بعض منافسيه على البقاء (حتا وخورفكان).

وعن تقييمه العام لأداء الفجيرة في المنافسة وحصده عشر نقاط حتى الآن، أكد المدرب بوقرة أنه راض عن أداء الفريق خاصة في المنظومة الدفاعية وإن كان بالإمكان أفضل مما كان، وعليهم العمل الجاد خلال الفترة المقبلة على الجانب الهجومي بوصفه الحلقة الأضعف في الفريق عبر دعمه بعناصر جديدة تشكل الإضافة المرجوة من أجل جمع المزيد من النقاط وبناء شخصية قوية للذئاب.