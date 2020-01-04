شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشابات يتعادل سلبياً مع الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل منتخب الإمارات للشابات تحت 18 سنة مع نظيره منتخب الأردن سلبياً بدون أهداف، في المباراة التي جرت أمس على استاد مدينة خليفة الرياضية في ختام دور المجموعات لبطولة غرب آسيا المقامة في البحرين لحساب المجموعة الأولى.

وفقد منتخبنا «ثالث المجموعة الأولى» فرصة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا بسبب فارق الأهداف التي مالت لصالح منتخب الأردن «الثاني» بعد تساويهما في عدد النقاط «4 نقاط»، فيما تصدر منتخب لبنان المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

وكان أبيض الشابات فاز على منتخب العراق 4-2 في المباراة الافتتاحية للبطولة، وخسر أمام منتخب لبنان في مباراة الجولة الثانية 3-1.

ويواجه منتخبنا منتخب الكويت يوم الأحد في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

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