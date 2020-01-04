شابوفالوف يسقط تسيتسيباس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسقط الكندي الشاب دينيس شابوفالوف منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادساً عالمياً بنتيجة 7-6 (8-6) و7-6 (7/4)، ليسهم في منح بلاده العلامة الكاملة في اليوم الأول من النسخة الأولى لكأس رابطة المحترفين للتنس المقامة في أستراليا. وتفوق شابوفالوف على تسيتسيباس المتوج بلقب البطولة الختامية الموسم الماضي، ليمنح كندا التقدم على اليونان.

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