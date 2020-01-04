شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث مباريات تختتم الجولة الثامنة من دوري الهواة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي البيتي

فاز دبا الفجيرة على ضيفه التعاون برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما، أمس، على ملعب دبا في افتتاح مواجهات الأسبوع الثامن لدوري الدرجة الأولى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف، تبادل في إحرازها البرازيلي فينيكيوس سيلفا، في الدقيقتين 9 و25 وأحمد راشد في الدقيقة 32، وفي الشوط الثاني أضاف سيلفا الهدف الرابع والثالث له «هاتريك»، عند الدقيقة 80، وبهذا الفوز يواصل«النواخذة» الزحف نحو المقدمة برصيد 16 نقطة، ليحتل المركز الثاني مؤقتاً في انتظار ما ستسفر عنه بقية المباريات اليوم، فيما بقي التعاون بنقطته الوحيدة.. أدار المباراة الحكم محمد سالم يوسف.

وعلى ملعب مصفوت كان التعادل 1-1 من نصيب أصحاب الأرض والبطائح، وبكّر الأخير بالتسجيل عن طريق البرازيلي ويندرسون في الدقيقة 64، وأدرك حبيب يوسف التعادل لمصفوت عند الدقيقة 85، وبهذه النتيجة اصبح لكل فريق 12 نقطة.. أدار المباراة الحكم عبد الله ناجي.

وتختتم الجولة الثامنة من دوري الهواة، اليوم، بإقامة ثلاث مباريات، حيث تلعب الإمارات مع مسافي في الخامسة إلا عشر دقائق، والعروبة مع العربي في التوقيت نفسه، والحمرية مع الذيد في الخامسة إلا خمس دقائق.

في اللقاء الأول، يستقبل الإمارات فريق مسافي بملعبه برأس الخيمة، وهو يتطلع إلى متابعة نتائجه الجيدة وتحقيق الفوز الخامس في البطولة بعدما كان حقق أربعة انتصارات على حساب التعاون، والعروبة، ودبا الفجيرة، والذيد، فيما تعادل مع العربي والحمرية والحصن وللفريق 15نقطة في المركز الثاني.

ويرغب الأخضر في استغلال غياب الحصن وتصدر المنافسة مؤقتاً، وللحصن 17نقطة في المركز الأول.

ويمر فريق الإمارات بفترة جيدة بعد أن تجاوز البدايات المتواضعة والنتائج السيئة في الكأس، وبات أقوى المرشحين للصعود، وهو يتطلع لإنهاء الدور الأول متصدراً، فيما سيدخل القسم الثاني بتعزيزات جيدة على صعيد المواطنين، والأجانب.

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ويعول المدرب جوكيكا على المعنويات العالية للاعبيه، والثقة الكبيرة، لكنه في الوقت ذاته حذر من المفاجآت، وطالب باحترام الضيف القادم من مسافي، خاصة أنه ليس لديه ما يخسره.

ويرغب جمال الحساني مدرب مسافي، في مفاجأة فرقة الصقور، وتحقيق أول فوز في الدوري، حيث يتذيل الترتيب من دون رصيد.

وفي ملعب العروبة يخوض صاحب الأرض مباراة مهمة في مواجهة العربي وهو يستهدف العودة إلى الطريق الصحيح، وليس أمامه خيار سوى الفوز حتى إن باتت حظوظ الفريق في المنافسة على الصعود ضعيفة.

وينتظر أن تتعاقد إدارة العروبة مع مجموعة من اللاعبين في الميركاتو الحالي بعد أن ثبتت حاجة الفريق إلى تدعيم على صعيد المواطنين والأجانب، فالنتائج لم تتغير رغم تغيير المدرب، وليس من المقبول أن يكون العروبة برصيد خمس نقاط، وفي المركز التاسع، وهو الذي كان منافساً قوياً على الصعود حتى آخر ثانية في الموسم الماضي.

وبالنسبة للعربي، فهو يملك ست نقاط في المركز الثامن، ويرغب في الوصول إلى تسع نقاط، وكان خسر في الجولة الماضية من دبا الفجيرة بصعوبة بعد أن قدم أداء جيداً.

موقعة ثقيلة

وفي ملعب الحمرية سيتابع جمهور العنابي وأنصار الذيد مباراة ديربي، وموقعة من العيار الثقيل، والفريقان أمام حتمية الانتصار لإنقاذ وضعهما في المنافسة خاصة الحمرية الطامح للصعود، فالعنابي حقق نتيجتين جيدتين أعادتاه للواجهة، ورفعتا رصيده إلى تسع نقاط، وفتحتا شهيته لتحقيق المزيد ومطاردة حلمه، لكنه وقبل أن يطلق العنان لأحلامه عليه عبور مطب البنفسجي، فالذيد فريق خطير، وقوي قادر على تعطيل المرشحين، إلى جانب أن الذيد لديه طموح في إنهاء الموسم في مركز جيد، وهو سيقاتل في المواجهة، كما أن المباراة ديربي، والفوز في حد ذاته مطلوب في مثل هذه المباريات الخاصة، وخسارة الحمرية ستعيده إلى ما قبل لقاء دبا الفجيرة، وهو آخر ما يريد المدرب غازي الغرايري وأبناؤه حدوثه.

يذكر أن الحمرية في المركز السادس حالياً، وهو خاض ست مباريات مقابل سبع لمنافسيه المباشرين.

ورفع الذيد من جهته شعار الفوز، فالبنفسجي خسر مباراتين متتاليتين أمام مصفوت والإمارات، ولا يريد قبول الخسارة الثالثة توالياً، لذلك سيكون الفريق في قمة الجهوزية والتركيز طمعاً في العودة إلى الديار بالعلامة الكاملة، وعلى أسوأ الفروض العودة بنقطة، وللذيد سبع نقاط في المركز السابع مقابل تسع نقاط للعنابي صاحب المركز السادس.