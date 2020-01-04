العين يبدأ مرحلة جديدة مع إيمانويل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

يترقب جمهور العين بشغف بدء المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، مهامه مع «الزعيم» بعدما تم الاتفاق معه من قبل شركة كرة القدم على كل التفاصيل ليكون مدرباً للفريق الأول، بديلاً للكرواتي ليكو.

وسبق لإيمانويل أن قاد فريق التعاون السعودي لإنجاز تاريخي الموسم الماضي عندما فاز بكأس الملك، ثم عمل لفترة مع ألميريا الإسباني المملوك لتركي آل الشيخ، لكن لم يستمر معه طويلاً بسبب سوء النتائج في دوري الثانية.