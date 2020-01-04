شكرا لقرائتكم خبر عن العين يبدأ مرحلة جديدة مع إيمانويل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”
يترقب جمهور العين بشغف بدء المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، مهامه مع «الزعيم» بعدما تم الاتفاق معه من قبل شركة كرة القدم على كل التفاصيل ليكون مدرباً للفريق الأول، بديلاً للكرواتي ليكو.
وسبق لإيمانويل أن قاد فريق التعاون السعودي لإنجاز تاريخي الموسم الماضي عندما فاز بكأس الملك، ثم عمل لفترة مع ألميريا الإسباني المملوك لتركي آل الشيخ، لكن لم يستمر معه طويلاً بسبب سوء النتائج في دوري الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر العين يبدأ مرحلة جديدة مع إيمانويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.