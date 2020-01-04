مشاركة قياسية من الفرسان في السباق الرئيسي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مؤتمراً صحفياً عالمياً أمس الأول بفندق ميدان بدبي، تم خلاله كشف كافة التفاصيل النهائية الخاصة بإقامة وتنظيم النسخة 13 من مهرجان محمد بن راشد للقدرة، وذلك بحضور كل من محمد الشحي، عضو مجلس إدارة مؤسسة ميدان، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد عيسى العضب، المدير التنفيذي لمدينة دبي للقدرة، وممثلي الشركات الراعية والداعمة تقدمهم باترك عون من دار لونجين للساعات راعية السباق الرئيسي، وممثلين عن الشركات الراعية للمهرجان.

ورحب محمد الشحي، عضو مجلس إدارة ميدان، بالحضور والمشاركين في المهرجان، وقال: «يعد مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة، مركز الصدارة في روزنامة فعاليات سباقات القدرة الدولية للفروسية، على الدوام؛ حيث يترقبها الفرسان بشغف»، وأكد اكتمال التحضيرات لمسك ختام المهرجان الذي يكمل عامه ال13 هذا العام بنجاح منقطع النظير.

وأكد محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن الاستعدادات اكتملت لمشهد الختام اليوم، الذي سيشهد إقامة السباق الرئيسي للمهرجان لمسافة 160 كيلومتراً، والذي يتوقع رقماً قياسياً من المشاركين من خارج الدولة وداخلها.

وأكد العضب، استعداد اللجنة المنظمة من الناحية التنظيمية لإنجاح التظاهرة، وقال: «من المهم سلامة الخيل والفرسان وهو الشق الأكبر في هذه البطولة»، مشيراً إلى أن الهدف هو المنافسة الشريفة، وإقامة حدث يليق باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبسمعة دولة الإمارات.

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وأضاف: « نعرب عن خالص امتناننا للرعاة الرئيسيين: لونجين والطاير وعزيزي ومبادلة لما يقدمونه من دعم لرياضة الفروسية في دبي وحول العالم».

أما الدكتور غانم الهاجري، أمين السر العام باتحاد الإمارات للفروسية، فأكد فخره بإقامة مثل هذه الأحداث في دولة الإمارات، معتبراً أن الرعاية الكريمة والدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشيوخ الإمارات، أسهم في الوصول بهذه الرياضة إلى القمة، وقال إن السباق يخضع لقوانين اتحاد الإمارات للفروسية الذي جند كل إمكانياته وقدراته لنجاح الحدث.

وأعرب باتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين، عن فخره واعتزازه بالارتباط بالكأس الرئيسية في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وأضاف: «ننتهز الفرصة للإشادة بشراكتنا وارتباطنا مع «ميدان» الذي يمتد لسنوات عدة، ونحن نشكرهم على هذه الثقة الغالية، وفخورون وسعداء بهذا الارتباط بكأس دبي العالمي، وبطولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وسباقات قفز الحواجز والعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى داخل وخارج دولة الإمارات».

كما حرص ممثلو الشركات الراعية «الطاير وعزيزي ومبادلة» على تأكيد اعتزازهم بالمشاركة في هذه التظاهرة العالمية المهمة في سباقات القدرة.