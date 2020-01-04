الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام تختتم الموسم بنجاح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام، الدورة السابعة لمدربي ومدربات بناء الأجسام، والتي تعد آخر الدورات التي نظمتها الأكاديمية خلال عام 2019، وقد حظيت بمشاركة كبيرة من داخل الدولة وخارجها، وحاضر بها كبير المحاضرين الدوليين بالأكاديمية المهندس وليد عبدالكريم، وشهدت حضور العقيد عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، وزايد الجلاف نائب الرئيس، وجاسم أشكناني مدير الشؤون الإدارية، ومحمد عبدالكريم مدير العلاقات العامة.

وشهد عام 2019 تنظيم 47 دورة في كل من دبي وأبوظبي والرياض وجدة والمدينة المنورة والطائف والمنامة، بمشاركة 970 شخصاً «682 من الرجال و288 من النساء»، وشهد عام 2019 حصول 10 من طلبة الأكاديمية على درجة الماجستير في تدريب بناء الأجسام واللياقة البدنية، فيما تأهل 28 من الدارسين للحصول على درجة الماجستير عام 2020.

وأشاد رئيس الأكاديمية بنجاح موسم 2019 الأكاديمي، معتبراً أن إشادة رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الإسباني رفائيل سانتوجا بنجاحات أكاديمية دبي، وسام على صدور جميع القائمين عليها، واعداً بتنظيم العديد من الدورات خلال عام 2020، ليس داخل دولة الإمارات، وإنما في كافة الدول المعتمدة في أجندة الاتحاد الدولي على مستوى المنطقة.

كما حرص الدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام على الإشادة بنهج الأكاديمية خلال عام 2019 متوقعاً مزيداً من النجاح في عام 2020.