الإمارات يتعاقد مع محمد جمال وسبيل غازي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي الإمارات رسمياً مع لاعبي حتا محمد جمال وسبيل غازي اللذين عبرا عن سعادتهما بالانضمام إلى قلعة الصقور.

من جانبه، قال خليل إبراهيم الطويل عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، إن خطوة نادي الإمارات بالتعاقد مع اللاعبين حتى نهاية الموسم موفقة في هذا الوقت الذي يحتاج فيه الفريق لتدعيم صفوفه، واعتبر أن التوقيع معهما دعم مهم لطموحات «الصقور» في الدور الثاني لدوري الأولى كونهما من اللاعبين المميزين.

وأوضح مشرف الفريق بأن التعاقد مع اللاعبين تم بالتشاور مع مدرب الفريق جوكيكا الذي يملك المعرفة والدراية بإمكاناتهما، كما تقدم مشرف عام الفريق بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة حتا على تسهيل مهمة التعاقد مع اللاعبين.