شكرا لقرائتكم خبر عن الجوائز الأغلى عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقام السباق وسط أجواء إيجابية، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به المهرجان، والذي يصنف كأكبر وأهم سباق على مستوى العالم في كل شيء، سواء بالنسبة لحجم الجوائز أو من خلال عدد الخيول والإسطبلات المشاركة.
ويعتبر السباق اليوم هو الأغلى من حيث قيمة وعدد الجوائز المرصودة للفائزين بمراكزه الأولى، كما أنه الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم، لذلك حرص على الاشتراك به فرسان وفارسات الإمارات، وكوكبة من الفرسان العالميين الذين جاؤوا بهدف المنافسة وتحقيق الفوز واغتنام الجوائز الاستثنائية المرصودة لأصحاب المراكز الأولى.
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