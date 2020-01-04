هازار يغيب عن كأس السوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، أن نجم الفريق البلجيكي إدين هازار، سيغيب عن مسابقة كأس السوبر الإسبانية في كرة القدم التي تستضيفها السعودية الأسبوع المقبل.

وجاء كلام زيدان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فريقه لخيتافي اليوم، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المحلي، وهي الأولى له بعد العطلة الشتوية. وقال زيدان إن هازار «مستبعد بنسبة 100 في المئة من كأس السوبر. لن يسافر معنا. الأمر يتعلق باستعادة عافيته». وتابع: «آمل أن يعود تدريجياً معنا بعد كأس السوبر» التي تستضيفها مدينة جدة بين الثامن من يناير/‏‏كانون الثاني الحالي، و12 منه. ويلاقي ريال في نصف نهائي الكأس حامل اللقب فالنسيا، الأربعاء، عشية مباراة نصف النهائي الثانية بين بطل الدوري برشلونة، وأتلتيكو مدريد.

وتعرض هازار الذي انضم إلى صفوف النادي الملكي هذا الموسم، لإصابة في كاحله خلال المواجهة ضد باريس سان جيرمان ضمن دوري أبطال أوروبا 2-2 في 26 نوفمبر/‏‏تشرين الثاني الماضي.