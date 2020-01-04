ثنائية لخيول جودلفين في انطلاقة كرنفال كأس دبي العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

انطلق السباق الأول في كرنفال كأس دبي العالمي أمس الأول، على مضمار ميدان العالمي ليواصل المضمار التحفة سباقاته المتميزة والمثيرة، ضمن سباقات الموسم 2019-2020. وتضمن الحفل الكرنفالي الأول الذي جرى برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، 6 أشواط شهدت مشاركة 73 خيلاً، تنافست على مجموع جوائز بلغ 960 ألف دولار أمريكي، وشهد حفل الافتتاح ثلاثة سباقات رئيسية، هي دباوي ستيكس (ج3)، وتحدي ميدان، ونادي دبي كلاسيك وكلاهما من فئة قوائم، وتحضيري 1000 جينيز.

وشهد السباق تفوق خيول جودلفين، حيث حققت ثنائية عبر «فاينال سونج» و«ميجور بارتنرشيب» في الشوطين الأول والرابع، وكلاهما من إشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

وتوج «جلاديتور كينج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي ببطولة دبوي ستيكس التي شهدها الشوط الخامس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، والبالغ مجموع جوائزه 200 ألف دولار.

وقطع «جلاديتور كينج» بإشراف ساتيش سيمار، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، مسافة الشوط في زمن 1:11:29 دقيقة بفارق رقبة. وشارك في هذا الشوط الذي جرى على المسار الرملي، 9 خيول، وجاء في المركز الثاني «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف دووج واتسون، واحتل المركز الثالث «درافتد» لمزرعة ميستي هولو، بإشراف دووج واتسون.

وتوجت المهرة «فاينال سونج» لجودلفين، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، ببطولة الشوط الأول (تحضيري الألف جينيز الإماراتي) الذي بلغ مجموع جوائزه 100 ألف دولار، وجرى لمسافة 1400 متر.

وقاد الفارس كريستوف سوميلون «فاينال سونج» لتحقيق الفوز، بعدما قطعت مسافة الشوط في زمن بلغ 1:24:44 دقيقة بفارق 1.75 طول، علماً بأن هذه هي المشاركة الأولى للمهرة البطلة في المضامير الإماراتية.

وجاءت في المركز الثاني المهرة «داون أون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير، واحتلت المركز الثالث «ريو أنجي» لحامد رادان بإشراف دووج واتسون، وجاءت في المركز الرابع «دبي لاف» لجودلفين بإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وقدم «ميجور بارتنرشيب» لجودلفين بإشراف المدرب الكبير سعيد بن سرور، أداء رائعاً وتوج ببطولة ميدان للتحدي في الشوط الرابع الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر (تكافؤ قوائم)، وشهد مشاركة 11 خيلاً، وبلغ مجموع جوائزه 175 ألف دولار.

وقطع «ميجور بارتنرشيب» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف مسافة الشوط في زمن بلغ 1:23:33 دقيقة، بفارق 1.5 طول عن صاحب المركز الثاني «زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مصبح المهيري، وجاء في المركز الثالث «سيودوا» لجورج تيرنر وكليبر لوجيستكس بإشراف ديفيد أوميرا.

وحقق الجواد «المنارة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ثاني انتصارات اليوم، وفاز بالشوط الثاني الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1000 متر «عشبي».

وقطع «المنارة» البالغ 7 سنوات، بإشراف المدرب دووج واتسون، وقيادة دين أونيل، مسافة الشوط في زمن بلغ 57:75 ثانية بفارق 1.75 طول، وشارك في الشوط الثاني الذي بلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار، 12 خيلاً، وجاء في المركز الثاني «كاسبيان برنس» لستيفن لوتش بإشراف مايكل أبلبي.

وشهد الشوط الثالث تفوق «جراند أرجنتاير» للإمارات للسباقات الترفيهية ريبكا بايرن، بإشراف مدربه دووج واتسون، الذي قاده للتتويج بالسباق الذي خصص للخيول المهجنة لمسافة 1900 متر (تكافؤ رملي)، والذي بلغ مجموع جوائزه 175 ألف دولار.

وقطع «فاتنا» بقيادة الفارس بريت دويل مسافة الشوط في زمن بلغ 1:59:31 دقيقة، بفارق شورت هيد، عن وصيفه «آبف نورمال» لناصر عسكر بإشراف ساتيش سيمار، وحل ثالثاً «منتصرات» لأحمد المهيري بإشراف سالم بن غدير.

وواصل الجواد «يونيفرسال أوردر» لعبدالله المنصوري انتصاراته، وانتزع بطولة نادي دبي لسباق الخيل في الشوط السادس الذي خُصص للخيول المهجنة لمسافة 2410 أمتار (تكافؤ قوائم)، ومجموع جوائزه 175 ألف دولار.

وقطع «يونيفرسال أوردر» بإشراف المدرب ديفيد سيمكوك وقيادة الفارس ريتشارد مولن، مسافة الشوط في 2:31:36 دقيقة بفارق 1.25 طول، وشارك في هذا الشوط 12 خيلاً، وجاء في المركز الثاني «بابلو إسكوبار» لحسين لوتاه بإشراف المدرب وليام هاجيس، وحل ثالثاً «جفتس أوف جولد» لجودلفين بإشراف المدرب سعيد بن سرور.