ردة فعل اليـونـايتد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير أن مانشستر يونايتد بحاجة إلى «رد فعل» عقب الخسارة أمام أرسنال في الدوري، حين يحل ضيفاً على ولفرهامبتون ضمن منافسات الدور الثالث من كأس إنجلترا لكرة القدم اليوم السبت.

وخسر الشياطين الحمر مطلع العام الجديد في المرحلة ال 21 من الدوري خارج قواعده أمام المدفعجية بنتيجة صفر-2، ولن تكون المهمة أسهل أمام الذئاب الذين أخرجوهم من الدور ربع النهائي للمسابقة الموسم الماضي.

وأكد سولسكاير (46 عاماً) «إنهم لن يسهلوا المهمة علينا. ستكون المرة الرابعة لي في مولينو (ملعب ولفرهامبتون) منذ قدومي، ولم نحقق الفوز بعد هناك. خسر ليفربول الموسم الماضي، فيما خسر سيتي للتو (3-2 في المرحلة ال 19 من الدوري)، لذا يجب أن نثبت أننا نستحق الفوز هناك. علينا أن نقدم أداء جيداً ونذهب بإيجابية».