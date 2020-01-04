إثارة في تحدي الدراجات على رمال تل مرعب في مهرجان ليوا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت منافسات تحدي رمال الصحراء ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020، المقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حيث اختتمت، أمس الأول، بطولة مهرجان ليوا للدراج ريس الرملي للبقيات والدراجات لمسافة 90 متراً، وجرت المنافسة المثيرة بمشاركة 54 متسابقاً من الإمارات والسعودية والكويت، واشتملت المنافسات على سبع فئات، وانطلقت على رمال تل مرعب في الرابعة مساء، وضم السباق هواة البقيات والدراجات، ويحظى هذا التحدي بجمهور كثيف لما يكلف المتسابق من تجهيز لسيارته وإعدادها للسباق، ولما تظهره البقيات من قوة وإثارة وحماس أثناء السباق بهدف إحراز أرقام قياسية، وسط أجواء تنافسية وحماسية مثيرة تغلفها أصوات الجماهير الغفيرة العاشقة للتحدي والمغامرة والقوة والإثارة.

وفاز بالمركز الأول في الفئة الأولى «2WHEELER» بدر بن عبدالرحمن الحسيني بزمن قدره 4.88، وفي الفئة الثانية «UTV STOK» حصل المتسابق أحمد البلوشي على المركز الأول بزمن قدره 4.75، وفي الفئة الثالثة «UTV STOCK MODEFIED» حقق المتسابق سلطان خليفة السبوسي المركز الأول بزمن قدره 4.18، وفي الفئة الرابعة «WHEELER 10 mm» فاز بالمركز الأول مشعل جاسم الفهد بزمن قدره 3.83، وفي الفئة الخامسة «WHEELER OPEN» حصل مشعل جاسم الفهد على المركز الأول بزمن قدره 3.38، وفي الفئة السادسة «UTV OPEN» حقق سلطان مسعود علي المركز الأول بزمن قدره 3.52، وفي الفئة السابعة «BUGGY

» حصل راشد خلفان الظاهري على المركز الأول بزمن قدره 3.75.

وقال خالد سهيل الكتبي، عضو لجنة الأنشطة الرياضية الرملية في مهرجان ليوا الدولي 2020، إن المنافسة جاءت قوية من جميع المتنافسين، مشيراً في الوقت ذاته إلى تعاونهم مع اللجنة بشكل كبير حتى خرجت المنافسة بنجاح كبير، وأشاد بالعمل الكبير الذي قامت به اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا بتوفير كل الدعم لنجاح جميع المسابقات الرياضية في مهرجان ليوا الدولي.

وشهد مضمار مدينة زايد للفروسية أمس الأول سباق الخيول العربية الأصيلة ضمن مهرجان ليوا الدولي 2020، حيث جرت ثلاثة أشواط بمشاركة 12 حصاناً من الخيول العربية الأصيلة من جميع أنحاء الإمارات، وفاز بالشوط الرئيسي لمسافة 1700 متر الحصان «مجد الغربية» لمالكه سهيل علي سالمين المزروعي، وفي الشوط الثاني المفتوح حقق الحصان «الغربي» لمالكه سيف عشير المزروعي المركز الأول، وفي الشوط الثالث للمبتدئين فاز بالمركز الأول الحصان «إس نهاوند» لمالكه أحمد محمد المرر.

وتختتم اليوم الجولة النهائية لمنافسة الاستعراض الرملي ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي، وحرص أشهر محترفي الاستعراض الرملي على تكثيف استعداداتهم لخوض المنافسات القوية لأكبر بطولة في تحد لأحد أكبر التلال الرملية وسط أجواء تنافسية وحماسية مثيرة، ويتوقع أن تحظى المنافسة بإقبال جماهيري من عشاق رياضات التحدي والمغامرة، إضافة إلى أعداد كبيرة من المشاركين.

على خط متصل، أوضحت حمدة الشامسي، رئيسة اللجنة الإعلامية في مهرجان ليوا الدولي، أن الفعاليات التراثية التي نظمها المهرجان للزوار والمشاركين في النسخة الحالية كان لها أثر فعال في جذب الآلاف من السياح والجمهور، بجانب المشاركين في مختلف المسابقات إلى المهرجان، وكانت المخيمات الصحراوية خياراً تراثياً متميزاً لهم حيث يجتمع الأفراد والأسر يتجاذبون أحاديث الماضي العريق، ويسترجعون ذكريات التاريخ القديم، ما أضفى مزيداً من المتعة لدى زوار المهرجان من داخل الدولة، وخارجها.

وأضاف عامر بن نوه المنهالي المستشار الإعلامي، أن اللجنة بدورها وفرت أكثر من 300 خيمة لمن يرغب في الإقامة داخل موقع تل مرعب، والاستمتاع بما يقدمه المهرجان من فعاليات وبرامج متميزة تلامس اهتمام الجميع من مختلف الجنسيات، وكل الأعمار، ما أضفى أجواء متميزة داخل موقع المهرجان جذبت إليها الآلاف من عشاق التحدي والمغامرة.