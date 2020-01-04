الظفرة «قاهر الكبار» يحلم بـ «المربع الذهبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي



بات حتا من الأندية المحيرة في دورينا، الفريق يقدم أداء مميزاً في معظم المباريات، لكنه يفشل في تحقيق الفوز وخطف النقاط، وأطلق عليه المحللون «ملك الاستحواذ»، فهل يتوافق هذا الوصف مع فريق خسر في 9 مباريات ويقبع في المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد 8 نقاط من 12 جولة؟!

اتضح جلياً من مباراة أمس الأول أمام الظفرة والتي خسرها 1-2 أن الفريق يحتاج إلى مهاجم صريح لترجمة الفرص لأهداف، وربما يحتاج أكثر إلى «درهم الحظ» الذي تخلى عنه في كثير من المباريات، والخسارة هي الخامسة على التوالي للفريق، وهو ما يؤثر كثيراً في معنويات اللاعبين الذين كانوا في حاجة إلى الفوز لتعزيز الثقة قبل فترة التوقف.

وبدا اليوناني كريستوس كونتيس المدير الفني لفريق حتا حزيناً على الخسارة التي تلقاها فريقه في المباراة، مبيناً أن الحظ ربما نفد من فريقه الذي لا يحقق الانتصارات رغم الأداء الجيد.

وقال: نعيش فترة صعبة، كنا نحتاج إلى هذا الفوز لشحن طاقة اللاعبين للفترة المقبلة، قدمنا أداء جيداً في الشوط الأول، وكنا الطرف الأفضل وأنهينا الشوط بالتقدم بهدف، فريق الظفرة طوال الشوط لم يسدد على مرمانا، كان لدينا العديد من الفرص لمضاعفة النتيجة لكن لم نحسن استغلالها، ولكن في الحصة الثانية تراجع مستوانا كثيراً، الظفرة وجد فرصتين، وسجل هدفين، نحن منحناهم هذا الفوز، والحظ تخلى عنا، الآن علينا البداية من جديد.

وعما إذا كان مستقبله سيتأثر مع الفريق بعد الهزائم المتتالية قال: المدرب دائماً تحت الضغط، النتائج مهمة للفريق بلا شك، لكن أنا لا أفكر في هذا الأمر، بل علي العمل بشكل متواصل حتى نحسن نتائج الفريق، علينا تغيير وضعية الفريق للأفضل.

وعن إجرائه تغييرات بخصوص اللاعبين الأجانب قال: نحتاج إلى لاعبين بجودة عالية، ربما لاعبين أو ثلاثة لاعبين، لدينا مشكلة في الهجوم، سنرى ما سيحدث في الفترة المقبلة.