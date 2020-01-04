أعلى معدل للشاب بورتر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الشاب مايكل بورتر 25 نقطة، محققاً أعلى رصيد في مسيرته الاحترافية، وقاد فريقه دنفر ناغتس للفوز على مضيفه انديانا بايسرز 124-116، فيما تفوق لوس أنجليس كليبيرز على ديترويت بيستونز 126-112، وميامي هيت على حامل اللقب تورونتو رابتورز 84-76 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ودخل بورتر من على دكة البدلاء، وأحرز 11 محاولة من أصل 12، بنسبة نجاح بلغت 91,7 في المئة، ليقود دنفر إلى الفوز بعد بداية بطيئة في اللقاء، وعقب خسارته ليلة رأس السنة أمام هيوستن روكتس.

وقال بورتر (21 عاماً) بعد المواجهة: «لقد شعرت براحة على أرض الملعب، من الرائع أن نبدأ العام على هذا النحو. إنه شعور رائع وأنا ممتن لزملائي ومدربي».