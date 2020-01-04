شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى معدل للشاب بورتر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الشاب مايكل بورتر 25 نقطة، محققاً أعلى رصيد في مسيرته الاحترافية، وقاد فريقه دنفر ناغتس للفوز على مضيفه انديانا بايسرز 124-116، فيما تفوق لوس أنجليس كليبيرز على ديترويت بيستونز 126-112، وميامي هيت على حامل اللقب تورونتو رابتورز 84-76 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
ودخل بورتر من على دكة البدلاء، وأحرز 11 محاولة من أصل 12، بنسبة نجاح بلغت 91,7 في المئة، ليقود دنفر إلى الفوز بعد بداية بطيئة في اللقاء، وعقب خسارته ليلة رأس السنة أمام هيوستن روكتس.
وقال بورتر (21 عاماً) بعد المواجهة: «لقد شعرت براحة على أرض الملعب، من الرائع أن نبدأ العام على هذا النحو. إنه شعور رائع وأنا ممتن لزملائي ومدربي».
كانت هذه تفاصيل خبر أعلى معدل للشاب بورتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.