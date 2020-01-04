شكرا لقرائتكم خبر عن روني يفوز لاعباً ومدرباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق النجم الدولي السابق واين روني، الفوز في مباراته الأولى بعد عودته كلاعب إلى كرة القدم الإنجليزية، مساهماً في فوز فريقه دربي كاونتي على بارنسلي 2-1 ضمن منافسات الدرجة الأولى.
وأعلن دربي كاونتي في صيف العام 2019 عودة المخضرم روني (34 عاماً)، النجم السابق لإيفرتون ومانشستر يونايتد، والهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، إلى صفوفه بدءاً من العام الحالي كلاعب ومدرب، في إشراف المدير الفني للفريق الهولندي فيليب كوكو. وجلس روني على مقاعد البدلاء مع فريقه في الأسابيع الماضية، كما شارك في تدريباته، لكنه انتظر العام الجديد ليصبح مخولاً للعب. وفي مباراته الأولى كلاعب مع دربي كاونتي، حمل روني شارة القيادة، وصنع الهدف الأول لفريقه بتمريرة من ركلة حرة، وساهم في الهدف الثاني.
وهو الفوز الثامن لدربي كاونتي هذا الموسم مقابل تسعة تعادلات، وتسع هزائم. ويحتل الفريق المركز السابع عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر روني يفوز لاعباً ومدرباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.