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روني يفوز لاعباً ومدرباً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق النجم الدولي السابق واين روني، الفوز في مباراته الأولى بعد عودته كلاعب إلى كرة القدم الإنجليزية، مساهماً في فوز فريقه دربي كاونتي على بارنسلي 2-1 ضمن منافسات الدرجة الأولى.
وأعلن دربي كاونتي في صيف العام 2019 عودة المخضرم روني (34 عاماً)، النجم السابق لإيفرتون ومانشستر يونايتد، والهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، إلى صفوفه بدءاً من العام الحالي كلاعب ومدرب، في إشراف المدير الفني للفريق الهولندي فيليب كوكو. وجلس روني على مقاعد البدلاء مع فريقه في الأسابيع الماضية، كما شارك في تدريباته، لكنه انتظر العام الجديد ليصبح مخولاً للعب. وفي مباراته الأولى كلاعب مع دربي كاونتي، حمل روني شارة القيادة، وصنع الهدف الأول لفريقه بتمريرة من ركلة حرة، وساهم في الهدف الثاني.
وهو الفوز الثامن لدربي كاونتي هذا الموسم مقابل تسعة تعادلات، وتسع هزائم. ويحتل الفريق المركز السابع عشر.

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