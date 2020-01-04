بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز تختتم اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تختتم الليلة بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز، والتي يستضيفها نادي أبوظبي للفروسية على الميدان الرملي، وينظمها اتحاد الفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي، حيث تقام منافسات شوط سباق التأهل لبطولة العالم التي ستقام في لاس فيجاس ودورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو صيف العام الحالي.

ويشارك في البطولة التي تتضمن 16 شوطاً 150 من فرسان وفارسات النخبة يمثلون 20 دولة، منها 7 دول عربية هي الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين وفلسطين وسوريا.

وتتضمن قائمة المشاركين في شوط النخبة الفرسان المتأهلين من سباق الجائزة الكبرى وفق أفضل زمن، وتقام المنافسات على ارتفاع بين 145 و160 سم، وتصل قيمة الجائزة إلى 400 ألف درهم، وهي ضمن القيمة الإجمالية لجوائز المحترفين البالغة مليوناً ومئة ألف درهم في المسابقات التي خصصت لهم، ويشهد اليوم أيضاً إقامة أربعة أشواط أخرى تجرى منافساتها على ارتفاعات بين 110 و145 سم تتضمن سباقات عكس عقارب الساعة والجولة الواحدة.

وشهد اليوم الأول للبطولة التي انطلقت أمس الأول إقامة 5 أشواط تضمنت منافسات الجولة الواحدة للصغار والشباب والأطفال والمحترفين عكس عقارب الساعة، والجولتين (تمايز)، وقدم الفرسان عروضاً مميزة نالت إعجاب الجماهير التي تابعت المنافسات منذ الصباح وحتى المساء.

وفاز بالشوط الأول الذي أقيم على ارتفاع 140 سم الفارس سالم السويدي على صهوة الجواد «دايموند وي»، وحققت الفارسة تينا لوند على صهوة الجواد «كاراشو» المركز الأول في الشوط الثاني الذي أقيم على ارتفاع 120 سم، وفي الشوط الثالث الذي أجريت منافساته على ارتفاع 130 سم، حصد المركز الأول الفارس حمزة الكشواني على صهوة الجواد «هبينيس»، ونال المركز الأول في الشوط الرابع الذي جرت منافساته على ارتفاع 130 سم الفارس هشام جرياب على صهوة الجواد «جيسينا أي آر»، وفي الشوط الخامس الذي أقيم على ارتفاع 145 سم تصدر الفارس عبدالله الشربتلي المشهد بإحرازه المركز الأول على صهوة الجواد «جاين لاين».