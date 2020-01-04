سيميوني ينتقد مستوى ليمار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أنه يؤمن تماماً بالفريق الذي يملكه، وأقر بأنه تحدث مع إدارة النادي حول بعض اللاعبين الراحلين والقادمين خلال الشهر الجاري.

وأوضح في تصريحات له أمس، دون الحديث عن الأوروجوياني إدينسون كافاني، أو باكو ألكاسير، أن توماس ليمار، لاعب «مهم»، لكنه لم يرتقِ حتى هذه اللحظة لتوقعات الجميع.

وأضاف: «يجب أن نركز فقط على لاعبينا. نؤمن تماماً بالفريق الذي نمتلكه. لهذا نعمل مع اللاعبين الذين بإمكانهم المشاركة، ونرغب دائماً في أن نكون منافسين، وأن نواصل النمو والتحسن».

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وأكد «ما يشغلني دائماً كل عام في شهر يناير هم اللاعبون الراحلون عن الفريق أو المنضمون الجدد. ولقد تحدثنا مع إدارة النادي حول هذا الأمر وحول الموقف الحالي، وبالتالي عند حدوث أي جديد بالطبع سنعرف».

وحول كافاني، قال المدرب إنه لا يتحدث عن لاعبين ليسوا ضمن فريقه.

وعن رحيل ليمار المحتمل عن الأتلتي لأسباب مالية، قال سيميوني، إن الأفعال دائماً ما تكون أفضل من الكلام، وأن لديهم إيمان كامل باللاعب على الرغم من أنه لم يظهر مستواه الحقيقي بعد.