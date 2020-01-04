انطلاق أولى جولات فئة الشيوخ ببطولة فزاع للصيد بالصقور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمود شرف



تألق فريقا «إف 3» و«الظفرة» اللذان اعتليا الريادة في منافسات «جير شاهين» في انطلاق أولى جولات «فئة الشيوخ» ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح الرئيسية) لموسم 2019-2020، والتي ينظمها «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث» في الموقع المخصص للبطولات في منطقة الروية بدبي.

وشهدت المنافسات مشاركة 104 طيور، وحقق فريق الظفرة المراكز الثلاثة الأولى في شوط «فرخ رمز»، بواسطة الطيور «أس 41» و«أس 31» و«أس 26» على الترتيب، ونال فريق «إف 3» المراكز الثلاثة الأولى في شوط «فرخ نقدي»، عبر الطيور: «آر بي جي 16» و«346» و«أس 65» على الترتيب، وفي شوط «فرخ رئيسي»، حقق فريق «إف 3» المركز الأول بواسطة «361»، وحل بالمركز الثاني فريق الظفرة بواسطة «أس 91»، وفي شوط «جرناس رئيسي»، حقق «إف 3» المراكز الثلاثة الأولى، وفي شوط «جرناس رمز»، حقق «أف 3» المركز الأول بواسطة «أس أتش»، وجاء ثانياً «إف 3» بالطير «3».وظهرت الخيمة الذكية المخصصة لإقامة منافسات البطولة في منطقة الروية، بحلة جديدة؛ حيث نالت إعجاب الجميع؛ وذلك من خلال إعادة توزيع المساحات لإتاحة المجال للصقارين؛ لمتابعة المنافسات عبر الشاشات العملاقة.وقالت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث» إن بطولات الصيد بالصقور باتت ملتقى يجمع الصقارين والهواة والزائرين؛ مشيرة إلى أن فكرة الخيمة هذا الموسم تدور حول عرض كافة أعمال المركز، وإداراته المستمرة في عملية الحفظ والصون وتتسم بالتنوع البناء في جميع المجالات المجتمعية. وقال دميثان بن سويدان، رئيس لجنة بطولات فزاع للصيد بالصقور، إن الموسم انطلق بقوة وسلاسة؛ بفضل اجتهاد المشاركين، وتفاني فرق العمل المعنية، مشيراً إلى أن الشاشات الخاصة بنقل السباق، وعرض النتائج ساهمت في إنجاح الحدث، وعرضه بما يليق ومكانته.