شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يأمل في بقاء فرناندينيو مع سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي تمديد عقد لاعب وسطه البرازيلي فرناندينيو الذي ينتهي في ختام الموسم الحالي.
وكان اللاعب البالغ 34 عاماً قد تألق في مركز الوسط الدفاعي خلال تتويج الفريق بلقب الدوري في آخر موسمين، بيد أنه اضطر للعب في مركز قلب الدفاع بسبب إصابات زملائه في هذا المركز.
وقال جوارديولا «بالطبع أود بقاءه، أنا واثق وسعيد من ثلاثة مواسم ونصف الموسم أمضيناها سوياً».
تابع المدرب الإسباني: «لا ينبغي أن يقنعني كي يبقى لفترة أطول، فقد قام بذلك منذ اليوم الأول. يعرف تماماً رأينا بما قام به من أجل النادي لعدة سنوات».
أضاف: «هو من أفضل اللاعبين في تاريخ هذا النادي».
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