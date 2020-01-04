هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم بطولة الكريكيت الخامسة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بطولة الكريكيت الخامسة لموردي الهيئة 2019، في نادي إنسبورتز في منطقة القوز بدبي، بمشاركة 17 فريقاً مؤسسياً، وجاء فريق شركة صان باور في المركز الأول.

وأشاد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بجهود الفرق المشاركة وروح المنافسة التي أضفت على المباريات جواً من المرح والتحدي، ضمن برنامج مميز من الفعاليات المختلفة التي جمعت الموردين وعائلاتهم ومشجعيهم في مكان واحد. وأكد سعادته بأن هذه الفعاليات الرياضية تسهم في الارتقاء بعلاقات التعاون المثمر مع المعنيين، وهو ما يساعد على تحقيق المصالح المشتركة.

وأكد الطاير أن الهيئة تولي الأنشطة الرياضية أهمية خاصة نظراً لدورها في نشر البهجة والسعادة والحفاظ على الصحة العامة.

من جانبه، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة: «انسجاماً مع جهودها لتعزيز التواصل مع جميع شركائها ومورديها، وفي إطار استراتيجيتها لترسيخ مفهوم الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد، نحرص على تعزيز مفهوم الطاقة الإيجابية وتحفيز المعنيين للمشاركة في أجواء رياضية مليئة بالتنافس، لاكتساب السلوك الرياضي الذي يعزز روح التعاون المشترك وتحقيق مفهوم المسؤولية المجتمعية مع الموردين».