برشلونة ينفي نيته بيع سيميدو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد النجم الفرنسي السابق إريك أبيدال والسكرتير الفني لنادي برشلونة حالياً، أن ما نُشر عن نية النادي بيع المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو غير صحيح.

وكانت صحيفة «سبورت» الكتالونية أكدت أن أبيدال، عقد اجتماعاً مع البرتغالي خورخي مينديز وكيل سيميدو في دبي مؤخراً؛ لمناقشة مصير اللاعب، واتفق الطرفان على رحيل الظهير الأيمن الذي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى 2022 إلى نادٍ جديد.

لكت أبيدال نفى عقده أي اجتماع مع مينديز بشأن سيميدو، كما أنه نفى واقعة سفره إلى دبي من الأساس.