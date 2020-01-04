شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سباقات و1000 مشارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق المهرجان الأسبوع الماضي بثلاثة سباقات، جمعت قرابة 1000 مشارك على الأقل، الأول للسيدات لمسافة 120كم، يوم 27 ديسمبر الماضي، أعقبه سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 119كم أيضاً يوم 28 ديسمبر، ثم سباق جميلتي للفرسات الذي أقيم لمسافة 120كم يوم 29 ديسمبر، وسيختتم اليوم بالسباق الرئيسي الأقوى والأصعب الذي سيقام على كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .

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