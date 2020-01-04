إشبيلية يفشل باللحاق مؤقتا بريال مدريد









اسماء السيد - فشل اشبيلية باللحاق موقتا بريال مدريد ثاني الترتيب، باكتفائه بنقطة التعادل مع ضيفه اتلتيك بلباو السابع 1-1، الجمعة في المرحلة 19 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ورفع الفريق الاندلسي رصيده الى 35 نقطة في المركز الثالث، متقدما ثلاث نقاط على اتلتيكو مدريد الذي يستقبل ليفانتي السبت، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد وصيف برشلونة المتصدر والذي يحل على خيتافي.

وعاد اشبيلية الى نتائجه المتقلبة اذ فاز مرة وحيدة في اخر اربع مباريات.

وافتتح الفريق الباسكي التسجيل باكرا عبر اندر كابا بتسديدة ذكية خادعة من داخل المنطقة (15)، لكن اشبيلية عادل في الدقيقة 60 بهدف من نيران صديقة سجله اوناي نونييس محاولا ابعاد كرة عرضية.

وسجل المهاجم التركي الشاب أنس أونال ثنائية مانحا فريقه بلد الوليد الرابع عشر نقطة التعادل أمام ضيفه ليغانيس وصيف القاع 2-2.

Advertisements

وتخلف بلد الوليد باكرا على ارضه بهدف الدنماركي مارتن برايثوايت بمواجهة الحارس (4)، قبل ان يعادل أونال المعار من فياريال من مسافة قريبة (8).

وسريعا ايضا، استعاد روكي ميسا تقدم ليغانيس الذي لم يخسر في اربع مباريات، قبل ان ينقذ اونال (22 عاما) بلد الوليد الباحث عن فوز اول سبع مباريات بهدف التعادل في الدقيقة 79.

واصبح اونال اول لاعب يسجل ثنائية لبلد الوليد في الدوري منذ خافي غيرا ضد ريال بيتيس في ايار/مايو 2014.

ملخص مباراة إشبيلية وأتلتيك بلباو:

ملخص مباراة بلد الوليد وليغانيس: