شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يوسف يواصل الغياب عن أسوان في مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حسن يوسف صانع ألعاب أسوان غيابه عن تدعيم صفوف أبناء الجنوب، خلال مباراتهم مع الجونة والتي يستضيفها استاد أسوان الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد غيابه عن تماسيح النيل في مباراتي طلائع الجيش والزمالك، حيث يعاني اللاعب من تمزق في السمانة، ويخضع لتدريبات تأهيلية قبل مواجهة الجونة.

و يعاني أسوان من الاصابات التي عصفت بنجوم الفريق، حيث تعرض ثنائي هجوم أسوان أوميد أوكري وأحمد عبد الظاهر لإصابة القطع في الرباط الصليبي، وهو ما دفع إدارة الفريق للبحث عن مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي.

وأستأنف أسوان تدريباته مساء الجمعة على ملعب الفريق بعد العودة إلى أسوان، حيث يسعى الفريق لتحسين وضعه في جدول الدوري العام خلال المباريات المتبقية في الدور الأول بعد تراجعه في جدول الترتيب إلى المركز قبل الأخير.

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ويطمح عبد العاطي في استغلال الامكانيات المتاحة لديه لحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام الجونة متسلحاً بعامل الأرض، خاصة بعدما أعلن استكمال مسيرته مع الفريق الأسواني لنهاية الموسم طالما أن إدارة النادي تتمسك ببقاءه.

كما يعاني أبناء الجنوب من نقص الموارد المادية في ظل حاجته لدفع مستحقات اللاعبين وضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق خلال ميركاتو يناير، وهو ما دفع الإدارة لطلب استعارة حازم مرسي مهاجم النادي الاسماعيلي الصاعد مجاناً نظراً للظروف المادية لأبناء الجنوب.

ويحتل أسوان المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 11 مباراة، فازوا في مباراة واحدة على حساب إنبي، وتعادلوا في 4 لقاءات وتلقوا الهزيمة في 6 مباريات أخرى.