طنطا ينتظر البطاقة الدولية لـ" أفيرى " لقيدة قبل مواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين ، موقف الكينى جون أفيرى حيث ينتظر وصول البطاقة الدولية للاعب الى الاتحاد المصرى لكرة القدم وقيدة فى قائمة الفريق التى يتبقى ثلاث مراكز فقط لحسم المشاركة فى مباراة الزمالك المقبلة فى بطولة الدورى المصرى وذلك عقب أزمة الهجوم التى تتواجد فى الفريق الفترة الماضية.

و يجهز أيمن المزين المهاجم جون أفيرى لتعويض لحل الازمة الهجومية عقب أصابة إسلام فؤاد و ميدو جمال و قلة خبرة السنغالى ضيوف و زعدم أكتمالية جهزية هشام شعبان من إصابة ارتجاج فى المخ .

وقرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين تجهيز اللاعب سليمان عبد ربه استعدادا للمشاركة فى التشكيل الأساسى لمباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى وتعويض غياب محمود مسعود .

ويغيب محمود مسعود لاعب فريق طنطا عن لقاء فريقه القادم أمام الزمالك بسبب الحصول على الانذار الثالث فى لقاء نادى مصر والتى خسر أبناء السيد البدوى بنتيجة هدفين مقابل هدف .

ويلتقى فريق طنطا نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية العاشرة من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها غدا الاحد والتى يستضيفها ستاد غزل المحلة فى مدينة المحلة الكبرى .

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ويسعى أيمن المزين تقديم لاعبى فريق طنطا اداء متميز و الخروج بنتيجة إيجابية عقب سلسلة خساراة النقاط فى المباريات السابقة من بطولة الدورى المصرى.

ويحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط .