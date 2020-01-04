شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يرد على شائعات هروبه بنشر صورته بقميص الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق فرجانى ساسى، لاعب الزمالك، على شائعات هروبه من ناديه، التي انشرت خلال الساعات الأخيرة عقب حصوله على إجازة لمدة يومين، وتأكد غيابه عن مواجهة طنطا في الدورى، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام أسوان أمس الخميس، وغادر القاهرة لقضاء إجازته في تونس.

ونشر فرجانى ساسي، صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بصحبة طفل صغير زملكاوى خلال إحدى المباريات معلقًا عليها بـ"إيموشن" لوجه ضاحك وبعينين على شكل قلب.



فرجانى ساسى

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كان أمير مرتضي منصور المشرف العام علي قطاع الكرة بنادي الزمالك، علّق أيضا علي ما شهدته مواقع تواصل الاجتماعي من أنباء كثيرة متضاربة حول الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك عقب سفره بعد نهاية مباراة فريقه أمام أسوان، في الجولة الحادية عشر من منافسات بالدوري الممتاز، قائلا:"ساسي تحدث معنا وحصل علي إذن بالسفر فأين الأزمة في ذلك؟!".

وبسؤاله عن سفر اللاعب بعد مباراة أسوان مباشرة قال أمير مرتضي لليوم السابع:"ساسي تحدث معي عن حاجته لأجازة يومان وحصل علي الإجازة وأنا ممكن حالا أتوجه إلي المطار وأحجز من أي أبلكيشن وأسافر فين الأزمة؟، لا يوجد أي تفسير لضجة حول لاعب له موعد عودة محدد وحصل علي إذن بالسفر وحرص علي توفير الوقت بالسفر مباشرة فما الداعي لأي حديث عن المسألة؟".

وعن مسألة متابعة ساسي لحساب أهلي جدة وحقيقة المفاوضات معه من النادي السعودي قال المشرف العام علي الكرة بالزمالك:"كل لاعب هيعمل متابعة لحساب هنعمل موضوع؟!".