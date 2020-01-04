شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائرى الخروبى يقترب من خلافة تاكيس جونيس فى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الجزائرى مصطفي الخروبي مدرب أكاديميات وادي دجلة، من خلافة اليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول بعدما اتجهت نية مجلس الإدارة من إقالته بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق واخرها الخسارة من طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1 فى الدورى.

وكشف مصدر مطلع بوادي دجلة أن إدارة دجلة تدرس بجدية تعيين مصطفي الخروبى لقيادة الفريق الأول علي أن يعاونه يونس زردوك مدرب فريق الـ 18 سنة بدجلة، ومن المنتظر أن تحسم إدارة النادي القرار الرسمي خلال الساعات المقبلة.

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يدرس مسئولو نادي وادي دجلة اتخاذ قرار توجيه الشكر لليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول بعد سلسلة الهزائم التي تعرض لها الفريق وأخرها الخسارة من طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالدورى، ويتناقش مسئولو دجلة بالوقت الحالي فى قرار اقالة تاكيس جونيس وتوجيه الشكر له، نظرا لوقوع الفريق فى مؤخرة الجدول وصراعه مع الهبوط، ومن المنتظر ان تتخذ الادارة القرار والافصاح عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.