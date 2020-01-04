شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين عبد المنعم وعمار ونيدفيد للقيد الأفريقى.. وفايلر يفضل المدافع الصاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل مسئولو النادي الأهلي بين الثلاثي عمار حمدي أو محمد عبد المنعم كريم نيدفيد لقيد أحدهم في القائمة الافريقية خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الاستقرار على رفع اسم سعد سمير مدافع الفريق من القائمة الأفريقية عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً بقطع في وتر أكيلس والتي ستبعده عن الملاعب قرابة الثمانية أشهر ، وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ينوي قيد محمد عبد المنعم في القائمة الافريقية بنسبة كبيرة وأن كان هناك إقتراح داخل الجهاز الفني بقيد عمار حمدي أو كريم نيدفيد بدلاً من سعد سمير لكن هذا الأقتراح لا يلقي قبولاً كبيراً لدى المدرب السويسري الذي يُفضّل قيد المدافع الصاعد محمد عبد المنعم خاصة وأن الأخير يؤدي بشكل جيد في التدريبات الماضية ، كما يرى فايلر أن دفاع الاهلي يعاني من إصابات مُتتالية ويحتاج للتدعيم وليست هناك حاجة لقيد عمار أو كريم نيدفيد الذى مازال يتعافي من إصابة غضروف الركبة.

ويتبقي للأهلي ثلاثة أماكن شاغرة في القائمة الأفريقية بعدما قام بقيد 27 لاعباً ، وهم : محمد الشناوى - شريف اكرامى - على لطفى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هانى - أحمد فتحى - أيمن اشرف - محمود متولي– على معلول - محمود وحيد – عمرو السوليه– حمدي فتحي -أليو ديانج– حسام عاشور- صالح جمعة – محمد مجدي أفشة – وليد سليمان – أحمد الشيخ – حسين الشحات – رمضان صبحي – جيرالدو – جونيور أجايي – مروان محسن -وليد أزارو وصلاح محسن ثم قام بقيد سعد سمير قبل مباراة الهلال السوداني الماضية بدوري أبطال أفريقيا في إستاد السلام قبل أن يستقر الرأي في الجهاز الفني على رفع اسم سعد من القائمة لأصابته الطويلة الأخيرة.

ومن المقرر أن يتم قيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد في القائمة الافريقية خلال اليومين المقبلين بعدما وصلت بطاقته الدولية من نادي أفيس البرتغالي اليوم،الجمعة، وسيتم قيده محلياً غداً السبت بنسبة كبيرة ثم يتم قيده أفريقياً على أن يتم قيد المهاجم الأجنبي المتوقع التعاقد معه في غضون الأيام المقبلة في القائمة الافريقية ليكون المكان الثالث في القائمة الافريقية من نصيب المدافع الصاعد محمد عبد المنعم بنسبة كبيرة حيث تبدو حظوظه أكبر من حظوظ قيد نيدفيد أو عمار حمدي.

وتمنح لوائح الاتحاد الأفريقى الجديدة الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا الحق فى استكمال القائمة الأفريقية ابتداء من يوم 15 نوفمبر الماضي حتى 31 يناير الجاري.