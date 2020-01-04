شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن استقدام حكام أجانب: الـvar حل أول وأخير للأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب المشرف على فريق الكرة، أن الاعتماد على حكام أجانب ليس حلاً مثالياً لأزمات الأندية مع القرارات التحكيمية، خاصة مع مرور المباريات ودخول المسابقة في منافسة قوية بين الأندية.

وقال عادل في تصريحات لـ"الخليج 365": تطبيق نظام الـvar هو الحل الأمثل لأزمة التحكيم، وستظل أخطاء الحكام مستمرة سواء اعتمدنا على حكم مصري أو حكم أجنبي، لا يمكننا أن نمنع نادي من الاعتماد على حكم أجنبي طالما أن لوائح اتحاد الكرة تتيح له هذا الحق، ولكن الفار سيمنح كل فريق حقه على نحو أفضل".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 25 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 27 نقطة، إلا أن الفريق الأحمر خاض 9 مباريات فقط فيما لعب ذئاب الجبل 11 مباراة حتى الآن.

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وفاز المقاولون العرب بقيادة النحاس فى 8 مباريات جاءت على حساب طلائع الجيش، الإنتاج الحربي، الإسماعيلى، المصرى، حرس الحدود، الاتحاد السكندرى، أسوان، الجونة، فيما تلقى ذئاب الجبل هزيمتين أمام الزمالك بنتيجة 2/1 وأمام وادى دجلة بنتيجة 1/0، وتعادل المقاولون فى مباراة واحدة أمام سموحة بنتيجة 2/2.

ويمتلك المقاولون العرب ثانى أقوى خط دفاع فى الدورى العام حتى الآن بعد النادى الأهلي، ولم تستقبل شباكه سوى 6 أهداف فقط خلال 11 مباراة فيما سجل مهاجمو الذئاب 14 هدفاً.

ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.