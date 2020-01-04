شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. العشرى وديانج وناشئ الزمالك نجوم الـ"Super Face" بالجولة الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفلت مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدورى العام المصرى، بالعديد من المشاهد واللقطات الخاصة لنجوم الفرق وأعضاء الأجهزة الفنية، وهو ما يحاول سوبر كورة رصده وتقديمه لعشاق الساحرة المستديرة بشكل مختلف، فى إطار البحث عن زاوية مختلفة للتعبير عن الحدث الكروى.

وكانت مباريات الجولة 11 من الدوري المصري قد شهدت تربع الأهلي على قمة الترتيب بعدما حقق فوزا مريحا على مصر المقاصة بهدفين دون رد، واستعاد الزمالك عافيته بتحقيق فوزه الأول بعد 3 تعادلات وجاء على حساب أسوان في مباراة شهدت ظهور أحمد عيد لأول مرة ابن الـ19 عامًا.

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وفى هذا الصدد يقدم "سوبر كورة" سلسلة "Super Face"، التى تلخص خلالها جميع مباريات الجولة من خلال صورة وتعليق، حيث جاء طارق العشري مدرب حرس الحدود ضمن الأفضل في تلك الجولة بينما تصدر سعيد حمزة حكم مباراة الإسماعيلي وإنبي قائمة غير الموفقين، وجاءت القائمة كاملة كالتالي..

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