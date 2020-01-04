مصدر باتحاد الكرة يكشف مصير كهربا.. وقضيته مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، بأنه لا يوجد ما يسمى بـ"استعلام" في حالة محمود عبدالمنعم "كهربا"، موضحًا أن قضيته مع نادي الزمالك قد يتم تداولها لمدة عامين.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" إن ما يسمى بـ"استعلام" في اتحاد الكرة يتم في حالة واحدة فقط، إذا كان اللاعب محلي وينتقل داخليًا لأحد الأندية.

وتابع: "في هذه الحالة يقوم النادي بالإستعلام عن اللاعب، وإذا حاول نادي أخر الاستعلام عن نفس اللاعب يبلغه اتحاد الكرة بأن هذا اللاعب لا يمكن الاستعلام عنه حتى انتهاء الفترة القانونية للاستعلام الأول ومدتها 15 يومًا."

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وانتقل المصدر ذاته لشرح موقف كهربا، وطريقة قيده: "بالنسبة لكهربا هو قادم من الخارج، وفي حالته الانتقال يتم من خلال البطاقة الدولية التي يتم طلبها من الاتحاد الذي كان يلعب له من أجل تسجيله في ناديه الجديد."

ونفى المصدر أن يكون هناك تدخل من جانب الزمالك في مسألة قيد كهربا، موضحًا: "الخلاف بين كهربا والزمالك مرتبط بالعقد المتنازع عليه، وهذه القضية قد تستمر لمدة عامين قبل إصدار قرار بشأنها."

وواصل: "كهربا فسخ عقده بحجة أنه مزور، وإذا كان قرار المحكمة الرياضية في النهاية لصالح الزمالك سيتم إيقافه لمدة 4 أشهر، مع تغريمه مبلغ يساوي قيمة المدة المتبقية من العقد، أما إذا كان الزمالك المخطئ فسيتم اعتبار اعتماد اتحاد الكرة لعقد كهربا غير صحيح."