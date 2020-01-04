مصدر في وادي دجلة لمصراوي: قررنا رحيل تاكيس جونياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر داخل نادي وادي دجلة أن ماجد سامي مالك النادي، لديه نيه لإقالة تاكيس جونياس المدير الفني للفريق عقب الخسارة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

وأشار المصدر في تصريحاته "لمصراوي" إلى أن ماجد يتجه لتعين يونس زردوق مدرب فريق 18 سنة بالنادي والمدرب العام لمنتخب جزر القمر كمدير فني للفريق خلفا لتاكيس كمدرب فني مع نبيل خروبي.

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وأوضح المصدر ذاته أن هناك جلسة حالية مع زردوق وخروبي قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الأمر.

وعمل خروبي كمدرب للاعبين الحالين في أكاديمية "جي أم جي" الخاصة بالنادي وعلى دراية كاملة بإمكانياتهم.

وخسر وادي دجلة خلال الموسم الحالي 11 مباراة في الدوري الممتاز، واستطاع أن يفوز في لقاء ويتعادل في ثلاثة وخسر 7 مباريات ليكون في المركز الأخير بجدول الترتيب.